Iemesls šādam salīdzinājumam bija diskusija sociālajā tīklā Threads. Kāds lietotājs pastāstīja, ka viņa mājsaimniecībā ir trīsfāžu 16 ampēru pieslēgums un mēnesī tiek patērētas aptuveni 350 kilovatstundas elektroenerģijas. Viņš lūdza citiem ieteikt izdevīgāku tarifu.
Komentāros tika pieminēti Ignitis, Elektrum un citi uzņēmumi. Daži lietotāji apgalvoja, ka par kilovatstundu maksā vien 7–13 centus. Tomēr agrāk noslēgtu līgumu nosacījumi ne vienmēr ir pieejami jauniem klientiem.
Ko tad elektroenerģijas tirgotāji piedāvā pašlaik?
|Tirgotājs
|Cena par kWh
|Izmaksas mēnesī*
|Alexela
|13,20 centi
|48,17 €
|Virši
|13,35 centi
|48,71 €
|Elektrum
|14,50 centi
|54,24 €
|Enefit
|15,20 centi
|56,70 €
|Tet
|16,90 centi
|61,15 €
|Elektro HM
|18,15 centi
|64,74 €
|Elementary
|20,57 centi
|72,00 €
*Aprēķins pie 350 kWh patēriņa mēnesī. Iekļauts PVN un tirgotāja ikmēneša maksa; nav iekļauti Sadales tīkla pakalpojumi un iespējamās papildu maksas. Pirms līguma noslēgšanas pārbaudiet aktuālās cenas.
No aplūkotajiem fiksētajiem tarifiem zemākā cena bija Alexela piedāvājumam Garantētā 24. Kilovatstunda maksā 13,20 centus, bet ikmēneša maksa tirgotājam ir 1,97 eiro.
Nedaudz dārgāks ir Virši tarifs Fiksētā elektrība 24M. Kilovatstundas cena ir 13,35 centi, bet mēneša maksa – 1,98 eiro. Abos gadījumos cena tiek fiksēta uz diviem gadiem.
Elektrum piedāvājumā Saules enerģija kilovatstundas cena ir aptuveni 14,50 centi, bet ikmēneša maksa – 3,50 eiro.
Enefit tarifā Fiksētais Zaļais Plus 24 mēn. kilovatstunda maksā 15,20 centus, un ikmēneša maksa ir 3,50 eiro. Savukārt Tet tarifs Stabilais+ 24 mēn. paredz 16,90 centus par kilovatstundu un 2 eiro ikmēneša maksu.
Starp dārgākajiem aplūkotajiem piedāvājumiem ir Elektro HM ar fiksētu cenu 18,15 centi par kilovatstundu un Elementary ar cenu 20,57 centi.
Lai saprastu reālo atšķirību, aprēķinājām izmaksas mājsaimniecībai, kas mēnesī patērē 350 kilovatstundas elektroenerģijas.
Kā redzams salīdzinājuma tabulā, starpība starp lētāko un dārgāko no aplūkotajiem piedāvājumiem sasniedz gandrīz 24 eiro mēnesī jeb aptuveni 286 eiro gadā.
Tomēr ir kāds būtisks āķis. Zemākā kilovatstundas cena vēl negarantē izdevīgāko līgumu.
Piemēram, atsevišķi tirgotāji paredz līgumsodu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Aplūkotajos piedāvājumos Virši gadījumā tas var sasniegt 68 eiro, Enefit – 72 eiro, bet Tet – 64 eiro.
Tāpēc pāreja uz fiksētu tarifu tikai ziemas mēnešiem, cerot pavasarī atgriezties pie biržas cenas, var izrādīties neizdevīga.
Biržas tarifs ļauj ietaupīt stundās, kad elektroenerģija ir lētāka, īpaši tad, ja iespējams pārcelt ūdens sildītāja, veļasmašīnas vai elektroauto uzlādes darbību uz izdevīgāku laiku. Taču šāds tarifs nepasargā no straujiem cenu lēcieniem.
Savukārt fiksētais tarifs nodrošina prognozējamu elektroenerģijas cenu, taču negarantē nemainīgu kopējo rēķinu, jo sadales pakalpojumu maksa tiek regulēta atsevišķi.
Tādējādi mājsaimniecībai, kas mēnesī patērē aptuveni 350 kilovatstundas, no aplūkotajiem piedāvājumiem cenas ziņā pievilcīgākie izskatās Alexela un Virši tarifi. Tomēr galīgā izvēle ir atkarīga no līguma termiņa, līgumsoda, ikmēneša maksas un individuālajiem nosacījumiem.
Piedāvājumus var salīdzināt vietnē Cenotava.lv, bet pirms līguma parakstīšanas aktuālās cenas un nosacījumi obligāti jāpārbauda pie paša elektroenerģijas tirgotāja.
Galu galā katram patērētājam pašam jāizlemj, kas viņam svarīgāks – iespējami zemākā cena šodien, brīvība mainīt tirgotāju vai pārliecība, ka elektroenerģijas cena nākamos divus gadus nepieaugs.
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