Vietām Latgalē un Vidzemē autoceļi var kļūt slideni. Vējš mēreni pūtīs no dienvidiem, piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi.
Dienā debesis būs daļēji mākoņainas, daudzviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi — galvenokārt lietus Kurzemē un Vidzemē. Dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē — līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3..+7 grādiem.
Rīgā naktī gaidāms neliels lietus, dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un iespējami īslaicīgi nokrišņi. Dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs +3 grādi naktī un līdz +6 grādiem dienā.
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