Pie Āgenskalna tirgus galvenās ieejas no plkst. 11 līdz 13 darbosies pārbaužu mikroautobuss. Savukārt tirdzniecības centra «Akropole Rīga» otrajā stāvā no plkst. 10 līdz 14 būs atvērts stends, kurā speciālisti veiks mērījumus un konsultēs apmeklētājus par to rezultātiem.
Tirdzniecības centrā būs pieejamas arī uztura speciālista konsultācijas un izglītojoši materiāli. Diskusijās cilvēki ar diabētu runās par savu pieredzi, bet eksperti skaidros izplatītākos mītus par slimību un sniegs ieteikumus, kā atpazīt tās simptomus un mazināt saslimšanas risku. Stendā paredzētas arī aktivitātes, kurās apmeklētāji varēs saņemt balvas.
Šā gada Pasaules Diabēta dienas tēma ir «Savlaicīga rīcība diabēta gadījumā». LDF norāda, ka tās mērķis ir pievērst uzmanību agrīnai diagnostikai, visaptverošas veselības aprūpes pieejamībai un risku mazināšanai.
LDF prezidente, endokrinoloģe Indra Štelmane skaidro, ka cilvēks var justies vesels arī tad, ja glikozes līmenis ir paaugstināts. Ilgstoši neārstēts diabēts var izraisīt nopietnus sirds un asinsvadu, nieru, redzes un nervu sistēmas bojājumus. Glikozes līmeņa pārbaude var palīdzēt pamanīt izmaiņas un noskaidrot, vai vajadzīgi papildu izmeklējumi. Savlaicīgi atklājot slimību un sākot piemērotu ārstēšanu, iespējams būtiski mazināt komplikāciju risku, norāda Štelmane.
Pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, pērn Latvijā bija 105 608 diabēta pacienti, kas ir par 2,1% vairāk nekā 2024. gadā. No tiem 99 398 pacientiem bija diagnosticēts otrā tipa diabēts, 5348 — pirmā tipa diabēts, 840 — cits precizēts cukura diabēts, savukārt 22 pacientiem bija neprecizēts cukura diabēts.
SPKC dati liecina, ka pērn diabēta komplikāciju dēļ Latvijā nomira 539 cilvēki.
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