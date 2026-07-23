Pieteikumā pašvaldība klāsta, ka šonedēļ nepilnu 12 stundu laikā nokrišņu apjoms sasniedzis 80 milimetrus, kā rezultātā četriem pašvaldības ceļiem nodarīti «būtiski un neatgriezeniski» bojājumi — ceļi pārrauti un tiem izveidojušies noskalojumi. Minētie ceļi atrodas Popes un Puzes pagastos — tie ir ceļi Spiņņi-Jaundobēji, Liesupes-Krāces, Mazleju ceļš un Stikli-Usma.
Pašvaldība, apsekojot visus pašvaldības ceļus, konstatējusi, ka ceļš Liesupes-Krāces ir pilnībā pārrauts, ceļš Stikli-Usma ir daļēji pārrauts, bet ceļam Spiņņi-Jaundobēji ir izskalota caurteka.
Kā vēstīts, nedēļas sākumā Kurzemē spēcīgo lietusgāžu dēļ izskaloti un pārrauti daudzi ceļu posmi. Talsu novads lēš, ka tur ceļu atjaunošanai būs nepieciešami aptuveni 0,5 miljoni eiro.
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