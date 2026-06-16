Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Июня Завтра: Artis, Arturs
Доступность

Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Редакция PRESS 16 июня, 2026 19:12

Наука 0 комментариев

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Но что если иногда в последний момент происходит совсем другой поворот?

Физики из Германии предложили новую теоретическую модель, согласно которой умирающая звезда может избежать превращения в чёрную дыру. Вместо точки с бесконечной плотностью внутри неё может появиться крошечная новая Вселенная.

Да, звучит как научная фантастика. Но идея основана на математических уравнениях общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Согласно новой модели, когда звезда почти полностью схлопывается под собственной тяжестью, в её недрах могут возникнуть условия, похожие на те, которые когда-то привели к Большому взрыву нашей собственной Вселенной.

Эта мини-Вселенная начинает расширяться благодаря тёмной энергии. Её внутреннее давление противодействует чудовищной силе гравитации и не позволяет звезде сжаться в бесконечно маленькую точку.

В результате вместо чёрной дыры может появиться необычный объект, который физики называют гравастаром — почти таким же тяжёлым и плотным, но без загадочной сингулярности и горизонта событий.

Самое удивительное, что снаружи такой объект может выглядеть почти как обычная чёрная дыра. А это означает, что в космосе, возможно, уже существуют объекты, внутри которых скрываются целые новые миры.

Конечно, пока это только теория. Астрономы не нашли доказательств того, что гравастары действительно существуют. Большинство наблюдений по-прежнему прекрасно объясняется обычными чёрными дырами.

Но именно так и работает наука: даже самые устоявшиеся идеи продолжают проверять. Ведь история физики уже не раз показывала, что вчерашняя невероятная гипотеза однажды может стать школьным учебником.

И где-то среди миллиардов умирающих звёзд Вселенной, возможно, прямо сейчас рождается новый космос.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины
Важно

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины (2)

«Женщины или мужчины, неважно»: Кулбергс поспорил с Брюсселем
Важно

«Женщины или мужчины, неважно»: Кулбергс поспорил с Брюсселем (2)

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс
Важно

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Граждан России нельзя пускать на отдых в Европу: заявление МИД Латвии

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Представителям России не следует предоставлять возможность в каком-либо формате пользоваться туристическими поездками в страны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Артём Уршульскис, который во вторник принял участие в заседании Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге.

Представителям России не следует предоставлять возможность в каком-либо формате пользоваться туристическими поездками в страны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Артём Уршульскис, который во вторник принял участие в заседании Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге.

Читать
Загрузка

В медицине наблюдается серьёзный разрыв между качеством услуг и их доступностью: эксперт

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

В системе здравоохранения Латвии существует серьёзный разрыв между качеством услуг и их доступностью, особенно вне рамок неотложной помощи. Об этом в передаче TV24 «Preses klubs» заявила старший эксперт аналитического центра «Ziemeļeiropas politikas centrs» Байба Блёдниеце, подчеркнув, что это одна из главных проблем, с которой сталкиваются пациенты.

В системе здравоохранения Латвии существует серьёзный разрыв между качеством услуг и их доступностью, особенно вне рамок неотложной помощи. Об этом в передаче TV24 «Preses klubs» заявила старший эксперт аналитического центра «Ziemeļeiropas politikas centrs» Байба Блёдниеце, подчеркнув, что это одна из главных проблем, с которой сталкиваются пациенты.

Читать

Корабль РФ сделал предупредительный выстрел в Ла-Манше: СМИ

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Моряки, предположительно, российского корабля сделали предупредительный выстрел в сторону зарегистрированной в Великобритании яхты в Ла-Манше, сообщили агентства PA и AFP. Речь могла идти об "Адмирале Григоровиче".

Моряки, предположительно, российского корабля сделали предупредительный выстрел в сторону зарегистрированной в Великобритании яхты в Ла-Манше, сообщили агентства PA и AFP. Речь могла идти об "Адмирале Григоровиче".

Читать

«Зачем эта реформа вообще нужна?» PTAC раскритиковал планы правительства

Новости Латвии 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

По мнению Центра защиты прав потребителей (PTAC), предлагаемая реформа надзора за финансовым сектором пока не имеет достаточного обоснования. Неясно, зачем она нужна и какие преимущества принесет потребителям. Об этом в программе TV24 «Клуб национальных интересов» заявил заместитель директора Департамента надзора за правами потребителей PTAC Андис Приедитис.

По мнению Центра защиты прав потребителей (PTAC), предлагаемая реформа надзора за финансовым сектором пока не имеет достаточного обоснования. Неясно, зачем она нужна и какие преимущества принесет потребителям. Об этом в программе TV24 «Клуб национальных интересов» заявил заместитель директора Департамента надзора за правами потребителей PTAC Андис Приедитис.

Читать

«Женщины или мужчины, неважно»: Кулбергс поспорил с Брюсселем

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

На пресс-конференции Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс резко раскритиковал требования Европейского союза о гендерном балансе в руководстве крупных компаний, подчеркнув, что при назначении на должности главным критерием должна быть профессиональная квалификация, а не пол кандидата. Также правительство объявило о новых мерах поддержки Украины, стимулировании экспорта и инвестиций, внедрении регулирования для тестирования инноваций и вложениях в развитие латышского языка и цифровых навыков.

На пресс-конференции Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс резко раскритиковал требования Европейского союза о гендерном балансе в руководстве крупных компаний, подчеркнув, что при назначении на должности главным критерием должна быть профессиональная квалификация, а не пол кандидата. Также правительство объявило о новых мерах поддержки Украины, стимулировании экспорта и инвестиций, внедрении регулирования для тестирования инноваций и вложениях в развитие латышского языка и цифровых навыков.

Читать

Нельзя глумиться над Аболиньшем: журналисту LSM пригрозили за мнение в соцсетях

Новости Латвии 20:27

Новости Латвии 0 комментариев

Омбудсмен общественных электронных СМИ Латвии Эдмунд Аспалонс пришёл к выводу, что ряд публикаций журналиста LSM Алексея Дунды в Facebook не соответствуют принципам профессиональной и уважительной коммуникации. Об этом говорится в опубликованном заключении омбудсмена.

Омбудсмен общественных электронных СМИ Латвии Эдмунд Аспалонс пришёл к выводу, что ряд публикаций журналиста LSM Алексея Дунды в Facebook не соответствуют принципам профессиональной и уважительной коммуникации. Об этом говорится в опубликованном заключении омбудсмена.

Читать

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

В считанные секунды обычная ситуация на светофоре превратилась в ужасающую аварию — в понедельник в Риге автомобиль Opel сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Водитель утверждает, что у него горел зеленый свет, а малыш внезапно вырвался из рук матери и выбежал на проезжую часть, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В считанные секунды обычная ситуация на светофоре превратилась в ужасающую аварию — в понедельник в Риге автомобиль Opel сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Водитель утверждает, что у него горел зеленый свет, а малыш внезапно вырвался из рук матери и выбежал на проезжую часть, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать