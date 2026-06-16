Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Но что если иногда в последний момент происходит совсем другой поворот?

Физики из Германии предложили новую теоретическую модель, согласно которой умирающая звезда может избежать превращения в чёрную дыру. Вместо точки с бесконечной плотностью внутри неё может появиться крошечная новая Вселенная.

Да, звучит как научная фантастика. Но идея основана на математических уравнениях общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Согласно новой модели, когда звезда почти полностью схлопывается под собственной тяжестью, в её недрах могут возникнуть условия, похожие на те, которые когда-то привели к Большому взрыву нашей собственной Вселенной.

Эта мини-Вселенная начинает расширяться благодаря тёмной энергии. Её внутреннее давление противодействует чудовищной силе гравитации и не позволяет звезде сжаться в бесконечно маленькую точку.

В результате вместо чёрной дыры может появиться необычный объект, который физики называют гравастаром — почти таким же тяжёлым и плотным, но без загадочной сингулярности и горизонта событий.

Самое удивительное, что снаружи такой объект может выглядеть почти как обычная чёрная дыра. А это означает, что в космосе, возможно, уже существуют объекты, внутри которых скрываются целые новые миры.

Конечно, пока это только теория. Астрономы не нашли доказательств того, что гравастары действительно существуют. Большинство наблюдений по-прежнему прекрасно объясняется обычными чёрными дырами.

Но именно так и работает наука: даже самые устоявшиеся идеи продолжают проверять. Ведь история физики уже не раз показывала, что вчерашняя невероятная гипотеза однажды может стать школьным учебником.

И где-то среди миллиардов умирающих звёзд Вселенной, возможно, прямо сейчас рождается новый космос.