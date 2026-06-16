Парамедики против помощников врачей: в здравоохранении назревает спор

В министерстве поясняют, что речь идет о расширении возможностей системы неотложной медицинской помощи в условиях будущих вызовов. При этом подчеркивается, что помощников врачей не планируют принудительно переучивать на парамедиков, а сама профессия помощника врача не будет упразднена.

По предложению МЗ и Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) в Рижской клинической больнице имени Паула Страдыня планируется разработать новую программу профессионального бакалавриата. Согласно замыслу министерства, трехлетняя программа для помощников врача будет включать часть компетенций парамедика, а расширенная подготовка парамедиков будет проходить в рамках четырехлетнего бакалавриата.

Министерство считает, что в системе здравоохранения каждая профессия должна иметь четко определенные функции и компетенции. Во второй половине года также планируется обновить профессиональные стандарты медицинских сестер и медсестер расширенной компетенции.

Однако депутаты и представители отрасли заявили, что преимущества новой профессии пока остаются неясными. Депутат Лига Козловска отметила, что в Латвии уже существует профессия военного парамедика, развитие которой логично было бы оставить в ведении Министерства обороны. По мнению депутата Гундарса Даудзе, существует риск смешения различных медицинских специальностей.

Президент Ассоциации неотложной медицины Сармите Виллере и представитель профессионального объединения помощников врачей Сандра Акмане подчеркнули, что профессия помощника врача остается важной частью системы здравоохранения. Они напомнили, что помощники врачей занимаются диагностикой, назначением медикаментов, оказанием неотложной помощи и первичной медицинской помощью.

Участники заседания также указали, что до сих пор неясно, какие дополнительные навыки получат парамедики по сравнению с нынешними помощниками врачей и как новая профессия повлияет на работу приемных отделений больниц. Представители профессии заявили, что их ассоциации недостаточно вовлечены в обсуждение реформы.

Руководитель NMPD Лиене Ципуле отметила, что работодатели должны сами определять, какие специалисты им необходимы. По ее словам, помощники врачей не всегда получают весь набор навыков, востребованных в современной неотложной медицине.

В свою очередь глава профсоюза работников здравоохранения и социальной сферы Лига Бариня выразила опасения, что создание новой профессии потребует значительных расходов и может повлиять на распределение кадровых ресурсов. При этом вопрос необходимого финансирования пока не обсуждался.

Часть участников заседания предупредила, что любые изменения статуса профессии помощника врача в нынешних условиях могут создать дополнительные риски для системы здравоохранения и национальной безопасности.

Представитель Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс заявил, что помощники врачей должны иметь возможности для профессионального роста, однако пока неясно, какую практическую пользу даст введение отдельной профессии парамедика. По его мнению, логичнее было бы развивать специализацию помощников врачей в сфере неотложной помощи на базе существующих колледжных программ.