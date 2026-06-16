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Доклад: флагманский европейский ИИ Mistral распространяет российскую пропаганду

Euronews 16 июня, 2026 18:53

Мир 0 комментариев

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Исследователи из Института эстонского языка задали 60 моделям популярных ИИ-чат-ботов, в том числе четырем версиям Mistral AI, а также ChatGPT компании OpenAI и Claude компании Anthropic, серию из 75 вопросов на трех языках, чтобы оценить, насколько велика вероятность, что они будут транслировать российскую пропаганду или, наоборот, отсеивать кремлевские тезисы.

Исследование охватывало 14 тематических блоков, в том числе часто повторяемые ложные утверждения о том, что Россия якобы на законных основаниях эвакуирует украинских детей из зон боевых действий, а также что НАТО нарушило обещание не расширяться на восток после объединения Германии.

Затем ответы оценивали по шкале от 1 до 5, где "пятерка" означала взвешенную реакцию, а "единица" - усиление вводящих в заблуждение или откровенно ложных тезисов.

Все четыре версии Mistral, участвовавшие в исследовании, набрали менее 40% по показателю способности распознавать кремлевские нарративы во всех проанализированных областях. Авторы работы также установили, что как минимум 12 ответов Mistral ссылались на попавшие под санкции источники, которые широко считаются проводниками пророссийской повестки, такие как Russia Today или Sputnik News.

На Mistral часто смотрят как на главного европейского конкурента американских гигантов Anthropic и Claude, но это не первый случай, когда система проваливает проверку на восприимчивость к российской пропаганде.

 Апрельский анализ (источник на английском языке) компании NewsGuard, американской системы рейтинга новостных сайтов, показал, что Le Chat от Mistral повторял российские фейки в 50% случаев при ответах на английском и в 56,6 % случаев - на французском. Среди них - ложные утверждения о России, Иране и Китае.

По данным NewsGuard, сеть Pravda, или Portal Kombat, объединяющая 370 сайтов, из которых 286 были активны по состоянию на апрель 2026 года, "по-видимому, нацелена на то, чтобы заполнять результаты поисковиков и ответы ИИ-чат-ботов российской пропагандой" и, вероятнее всего, именно она стоит за пророссийским уклоном Mistral.

Редакция Euronews Next обратилась в Mistral за комментарием, но оперативного ответа не получила.

В начале этого года французское правительство подписало соглашение с Mistral об интеграции ее технологий ИИ в работу вооруженных сил, ведомств, служб и государственных учреждений.

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