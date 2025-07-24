Она подчеркнула, что LSM является критической инфраструктурой, поэтому это вопрос безопасности, и очевидно, что белорусские и российские граждане не должны там работать. "Граждане третьих стран не имеют права работать в этой медиаорганизации, имея доступ к ИТ-системам и другим ресурсам критической инфраструктуры", - пояснила она.

В настоящее время в LSM также работают постоянные жители Латвии, неграждане, но их не так много. Зузена говорит, что их дальнейшая работа в LSM - вопрос концептуальный. "Я бы сказала, что Латвия уже несколько десятилетий является свободным и независимым государством. И тогда возникает вопрос, почему эти люди до сих пор не сделали выбор, гражданами какой страны они хотят быть", - говорит Зузане.

Если процесс натурализации уже начался, это другой случай, но, по мнению Зузены, пришло время выбирать. "Особенно после 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Я думаю, что это вопрос, по которому у каждого должна быть ясность", - добавила она.

Вопрос о дальнейшем трудоустройстве неграждан в LSM находится в стадии изучения и является одним из многих сложных вопросов, стоящих на повестке дня объединенного СМИ.

Она не назвала точное число сотрудников LSM - неграждан, но, по ее словам, их доля в общей численности персонала, составляющей около 860 человек, невелика.