Зона риска: для пограничных территорий ЛР хотят разработать спецзакон

Он подчеркнул, что на приграничных территориях люди сталкиваются с большими трудностями в сфере предоставления услуг. Кроме того, необходимо учитывать характерные для региона риски безопасности, связанные с действиями недружественных соседних государств.

Поэтому, как заявил Каминскис, с учетом этих факторов отношение со стороны государства к приграничным территориям должно быть особым, и достичь этого можно, разработав специальный закон.

Он выразил обеспокоенность тем, что самоуправления вынуждены постоянно "затягивать пояса". Местные власти пересматривали свои бюджеты и искали возможность сэкономить все последние четыре года, тогда как государство начало это делать только в этом году.

Председатель ЛСС подчеркнул, что у самоуправлений больше нет больших возможностей сэкономить. "Всегда можно что-то сэкономить и повысить эффективность в любой области, но нужно смотреть и на то, кто от этого пострадает и кто выиграет. Здесь возникает вопрос, как с учетом роста расходов обеспечить финансирование в будущем", - сказал Каминскис.

Он отметил, что в следующем году вырастут минимальная зарплата, стоимость услуг, выплаты жилищных пособий, с которым самоуправления уже сейчас не справляются. В то же время зарплаты работников самоуправлений значительно отстают от среднего уровня по стране и в частном секторе. Как подчеркнул Каминскис, долго так продолжаться не может, поскольку даже крупным самоуправлениям уже трудно найти сотрудников.

Несмотря на все это, ходят слухи, что в бюджете на следующий год якобы уже рассчитывается некая экономия за счет самоуправлений, сказал Каминскис.

Вскоре ЛСС начнет переговоры с Министерством финансов по бюджету на следующий год. Каминскис выразил надежду, что государство не забудет свои обещания и выполнит соглашения с самоуправлениями, чтобы гарантировать их устойчивость и самостоятельность в ближайшие годы.