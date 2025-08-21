Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зона риска: для пограничных территорий ЛР хотят разработать спецзакон

© LETA 21 августа, 2025 10:26

Новости Латвии 0 комментариев

Необходимо разработать специальный закон для обеспечения деятельности самоуправлений на восточной границе Латвии с учетом тех серьезных вызовов, с которыми сталкиваются жители этих регионов, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис.

Он подчеркнул, что на приграничных территориях люди сталкиваются с большими трудностями в сфере предоставления услуг. Кроме того, необходимо учитывать характерные для региона риски безопасности, связанные с действиями недружественных соседних государств.

Поэтому, как заявил Каминскис, с учетом этих факторов отношение со стороны государства к приграничным территориям должно быть особым, и достичь этого можно, разработав специальный закон.

Он выразил обеспокоенность тем, что самоуправления вынуждены постоянно "затягивать пояса". Местные власти пересматривали свои бюджеты и искали возможность сэкономить все последние четыре года, тогда как государство начало это делать только в этом году.

Председатель ЛСС подчеркнул, что у самоуправлений больше нет больших возможностей сэкономить. "Всегда можно что-то сэкономить и повысить эффективность в любой области, но нужно смотреть и на то, кто от этого пострадает и кто выиграет. Здесь возникает вопрос, как с учетом роста расходов обеспечить финансирование в будущем", - сказал Каминскис.

Он отметил, что в следующем году вырастут минимальная зарплата, стоимость услуг, выплаты жилищных пособий, с которым самоуправления уже сейчас не справляются. В то же время зарплаты работников самоуправлений значительно отстают от среднего уровня по стране и в частном секторе. Как подчеркнул Каминскис, долго так продолжаться не может, поскольку даже крупным самоуправлениям уже трудно найти сотрудников.

Несмотря на все это, ходят слухи, что в бюджете на следующий год якобы уже рассчитывается некая экономия за счет самоуправлений, сказал Каминскис.

Вскоре ЛСС начнет переговоры с Министерством финансов по бюджету на следующий год. Каминскис выразил надежду, что государство не забудет свои обещания и выполнит соглашения с самоуправлениями, чтобы гарантировать их устойчивость и самостоятельность в ближайшие годы.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

