При этом планируется отказаться от 270-дневной платы (150 евро), так как спрос на неё оказался низким.

Напомним, в последний раз тариф повышали в феврале 2024 года — тогда въездную плату сделали круглогодичной, а не только сезонной.

Против инициативы выступают депутаты Национального объединения в Юрмальской думе. По их словам, решение готовится в спешке, без консультаций с жителями и бизнесом, и грозит ударом по экономике города.

«Этот решение - шаг в неверном направлении. Нам нужно работать над тем, чтобы Юрмала была доступнее и привлекательнее, а вместо этого создаются новые барьеры для гостей», — заявил депутат думы Андрис Чуда.

Общественное обсуждение проекта продлится до 4 сентября.