Золото, недвижимость, криптовалюта? Как самостоятельно накопить на пенсию

© LETA 27 августа, 2025 17:13

Новости Латвии 0 комментариев

Наш пенсионный капитал в основном состоит из первого пенсионного уровня, которым управляет государство, а также второго и третьего уровня пенсий, которые находятся на обслуживании у пенсионных фондов, созданных латвийскими коммерческими банками.

Но если мы хотим накопить пенсионный капитал более достойного объема, стоит задуматься о потенциально более доходных частных инвестициях, начиная от простейших - предлагаемых коммерческими банками портфелей акций и фондов - и заканчивая модными сейчас криптовалютами.

Важнейших моментов при этом выборе три: доходность по отношению к инфляции, уровень риска, а также удобство и цена инвестиционного процесса.

Драгоценные металлы, драгоценности и прежде всего золото тысячелетиями служили одним из главных способов накопления человечеством своего состояния. Как заявил "Latvijas Avīze" руководитель отдела управления портфелями "CBL Asset Management" Зигурд Вайкулис, "популярность золота все же очень непостоянна. Так, на протяжении более чем десяти лет вплоть до начала 2024 года цена на золото практически не менялась и оно потеряло актуальность как финансовый актив, используемый при формировании портфелей.

Но теперь золото снова в цене, потому что война в Украине и геополитическая нестабильность во всем мире, объясняемый санкциями высокий спрос на золото из России, Китая и других стран восстановили тенденцию роста цены на золото, и она ставит все новые исторические рекорды".

Вайкулис также подчеркнул, что по сравнению с другими подобными "осязаемыми" объектами инвестиций - ценностями, предметами искусства и т. п., золото является относительно ликвидным и удобным активом - ни купить, ни продать его не составляет больших проблем.

Следующий проверенный веками способ накопления богатства - недвижимость. О ситуации в Латвии председатель правления компании по недвижимости ООО "Latio" Эдгар Шинс в этой связи говорит весьма жестко: "Латвийское государство в свое время позволило себе очень беспощадно обращаться с вкладчиками, многие из которых потеряли вплоть до 80% стоимости имущества.

А именно: сначала правительство позволило беспрепятственно расти пузырю недвижимости, а затем последствия его взрыва полностью легли на плечи заемщиков. Обанкротились многие, и сектор потерял свою надежность.

Конечно, те, кто умудрился купить по дешевке во время кризиса, сейчас в большом плюсе".

По мнению Шинса, в недвижимость в Латвии можно инвестировать, но надо понимать, в каком именно месте и в какую собственность.

Скептически относится к недвижимости как к способу накопления богатства широкими массами и Вайкулис. При этом криптовалюта, хотя еще пару лет назад и считалась слишком рискованным видом вложений, теперь попала в сферу интересов даже солидных банков и инвестиционных фондов.

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

