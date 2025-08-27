Золото, недвижимость, криптовалюта? Как самостоятельно накопить на пенсию

Но если мы хотим накопить пенсионный капитал более достойного объема, стоит задуматься о потенциально более доходных частных инвестициях, начиная от простейших - предлагаемых коммерческими банками портфелей акций и фондов - и заканчивая модными сейчас криптовалютами.

Важнейших моментов при этом выборе три: доходность по отношению к инфляции, уровень риска, а также удобство и цена инвестиционного процесса.

Драгоценные металлы, драгоценности и прежде всего золото тысячелетиями служили одним из главных способов накопления человечеством своего состояния. Как заявил "Latvijas Avīze" руководитель отдела управления портфелями "CBL Asset Management" Зигурд Вайкулис, "популярность золота все же очень непостоянна. Так, на протяжении более чем десяти лет вплоть до начала 2024 года цена на золото практически не менялась и оно потеряло актуальность как финансовый актив, используемый при формировании портфелей.

Но теперь золото снова в цене, потому что война в Украине и геополитическая нестабильность во всем мире, объясняемый санкциями высокий спрос на золото из России, Китая и других стран восстановили тенденцию роста цены на золото, и она ставит все новые исторические рекорды".

Вайкулис также подчеркнул, что по сравнению с другими подобными "осязаемыми" объектами инвестиций - ценностями, предметами искусства и т. п., золото является относительно ликвидным и удобным активом - ни купить, ни продать его не составляет больших проблем.

Следующий проверенный веками способ накопления богатства - недвижимость. О ситуации в Латвии председатель правления компании по недвижимости ООО "Latio" Эдгар Шинс в этой связи говорит весьма жестко: "Латвийское государство в свое время позволило себе очень беспощадно обращаться с вкладчиками, многие из которых потеряли вплоть до 80% стоимости имущества.

А именно: сначала правительство позволило беспрепятственно расти пузырю недвижимости, а затем последствия его взрыва полностью легли на плечи заемщиков. Обанкротились многие, и сектор потерял свою надежность.

Конечно, те, кто умудрился купить по дешевке во время кризиса, сейчас в большом плюсе".

По мнению Шинса, в недвижимость в Латвии можно инвестировать, но надо понимать, в каком именно месте и в какую собственность.

Скептически относится к недвижимости как к способу накопления богатства широкими массами и Вайкулис. При этом криптовалюта, хотя еще пару лет назад и считалась слишком рискованным видом вложений, теперь попала в сферу интересов даже солидных банков и инвестиционных фондов.

(Latvijas Avīze)