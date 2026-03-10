Зиле призвал Европу не вести переговоры с Россией (4)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 07:35

Выбор редакции 4 комментариев

Европа должна рассчитывать прежде всего на собственные силы и не вести переговоры с Россией как со страной-агрессором. Об этом в эфире программы «Nedēļa. Post Scriptum» на телеканале TV24 заявил вице-председатель Европейского парламента Роберт Зиле.

Говоря о войне в Украине, которая продолжается уже четвёртый год, политик отметил, что за это время внутри Евросоюза заметно изменилось понимание вопросов безопасности. По его словам, в начале войны единой линии не было, а между странами ЕС шли серьёзные споры.

«Если вспомнить эти четыре года, вначале было много дискуссий. Некоторые премьер-министры ездили в Москву вести переговоры — не только из Венгрии, но и из других стран», — заявил Роберт Зиле.

Со временем, по его словам, Европе пришлось пересмотреть приоритеты. Речь идёт не только о политике в отношении России, но и о собственных оборонных возможностях. Политик отметил, что в ЕС постепенно начали переходить от обсуждения социальных и экологических тем к финансированию оборонной промышленности и усилению армии.

В ряде стран вновь обсуждается вопрос обязательной военной службы. При этом, по словам Зиле, единая модель пока не выработана, хотя некоторые государства уже внедряют добровольные системы подготовки.

Отдельно политик упомянул влияние политических изменений в США, связанных с возвращением в большую политику Дональда Трампа. По его мнению, это стало для Европы сигналом о необходимости брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

«Теперь Европа понимает: игра с предположением, что США всегда будут обеспечивать военную и финансовую поддержку, больше не работает. Значительная часть ответственности теперь ложится на плечи Европы», — подчеркнул Роберт Зиле.

Отвечая на вопрос о правильности отказа от переговоров с Россией, он высказался однозначно.

«Я считаю, что это правильно. Чего мы вообще ожидаем от переговоров с этим режимом?» — заявил Роберт Зиле.

Комментарии (4)
Комментарии (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

Новости Латвии 4 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Новости Латвии 4 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Важно 4 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

Выбор редакции 4 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Важно 4 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

ЧП и криминал 4 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Важно 4 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

