Говоря о войне в Украине, которая продолжается уже четвёртый год, политик отметил, что за это время внутри Евросоюза заметно изменилось понимание вопросов безопасности. По его словам, в начале войны единой линии не было, а между странами ЕС шли серьёзные споры.

«Если вспомнить эти четыре года, вначале было много дискуссий. Некоторые премьер-министры ездили в Москву вести переговоры — не только из Венгрии, но и из других стран», — заявил Роберт Зиле.

Со временем, по его словам, Европе пришлось пересмотреть приоритеты. Речь идёт не только о политике в отношении России, но и о собственных оборонных возможностях. Политик отметил, что в ЕС постепенно начали переходить от обсуждения социальных и экологических тем к финансированию оборонной промышленности и усилению армии.

В ряде стран вновь обсуждается вопрос обязательной военной службы. При этом, по словам Зиле, единая модель пока не выработана, хотя некоторые государства уже внедряют добровольные системы подготовки.

Отдельно политик упомянул влияние политических изменений в США, связанных с возвращением в большую политику Дональда Трампа. По его мнению, это стало для Европы сигналом о необходимости брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

«Теперь Европа понимает: игра с предположением, что США всегда будут обеспечивать военную и финансовую поддержку, больше не работает. Значительная часть ответственности теперь ложится на плечи Европы», — подчеркнул Роберт Зиле.

Отвечая на вопрос о правильности отказа от переговоров с Россией, он высказался однозначно.

«Я считаю, что это правильно. Чего мы вообще ожидаем от переговоров с этим режимом?» — заявил Роберт Зиле.