Живущий в Риге украинский пианист даст концерт в поддержку журналистов в своей стране

Благодаря крупнейшему благотворительному фонду Латвии ziedot.lv и Посольству Украины в Латвийской Республике, 18 апреля в 17.00 в Англиканской церкви Риги, что находится по адресу Anglikanu iela, 2, состоится концерт пианиста, сборы от которого будут направлены для поддержки украинских журналистов.

Как говорит сам Артур, с начала полномасштабного вторжения России в Украину журналисты работают в чрезвычайно опасных условиях, чтобы доносить до мира правду о происходящем. Они не только рискуют жизнью на передовой, но и сталкиваются с огромными техническими и экономическими трудностями.

Именно поэтому для Артура очень важно поддерживать региональную прессу, которая в наше время отсутствия связи в Украине может документировать факты, сохраняя их для будущих поколений.

Автором идеи для музыканта стал выдающийся латвийский кинодокументалист Виталий Манский, на рижскую премьеру фильма знаменитого уроженца Львова «Час підльоту», состоявшуюся на фестивале ArtDocFest, пианист был лично приглашен.

вход свободный!

Пожертвовать средства для украинских журналистов можно тут онлайн по ссылке - https://www.ziedot.lv/atbalsts-ukrainas-zurnalistiem-5930, либо во время концерта.