Жители компактной Риги добираются на работу дольше всех в ЕС

Самое продолжительное среднее время поездок – 33 минуты – было в Латвии, за ней следовали Венгрия и Люксембург – по 29 минут.

Напротив, на Кипре дорога на работу была самой короткой – 19 минут. За Кипром следуют Греция (20 минут), Италия и Португалия (по 21 минуте).

В большинстве стран-членов ЕС (17 стран) время поездки на работу варьировалось от 24 до 28 минут.

Как видим, Латвия опять отличилась в негативном смысле. Но почему? В Латвии еще жива легенда, что в столице жуткие пробки. На самом же деле заторы в Латвии по европейским меркам среднего уровня.

Согласно индексу дорожного движения, который ежегодно публикует компания Tomtom, Рига в 2023 году по интенсивности пробок занимала лишь 39-е место в Европе. В мире – 72-е. Чтобы проехать по латвийской столице 10 км, в среднем требуется 20 минут и 20 секунд. Это на 40 секунд больше, чем годом ранее.

Самое же интенсивное движение в Лондоне, который наши экологи-активисты всегда ставят в пример за то, что там платный въезд в центр города и из-за этого в британской столице якобы наступило полное счастье и благоденствие. Нет, не наступило. Даже при наличии развитой системы метро, чтобы проехать 10 км в Лондоне на машине, требуется 37 минут и 20 секунд.

Жесткое движение также в Дублине, Милане, Бухаресте, Брюсселе, Риме, Бордо, Париже, в Турине и во Вроцлаве. Это – первая десятка.

В мировом разрезе первая десятка по интенсивности движения такая: Лондон, Дублин, Торонто, Милан, Лима, Бенгалуру (Индия), Пуне (Индия), Бухарест, Манила, Брюссель.

Заметим, что в первой десятке нет ни одного города из США, страны, где в каждой семье минимум по два автомобиля. Значит, как-то можно разъезжаться в городах и на машинах, особо не мешая друг другу?

Далеко ли до офиса?

Исходя из вышеуказанной информации, попробуем понять, отчего в Латвии люди так долго едут на работу. Основных причин две.

Во-первых, есть четкая связь между длительностью поездок на работу и низким уровнем благополучия. Не самые богатые люди вынуждены соглашаться на любую работу, в том числе ту, что находится вдали от дома.

Во-вторых, большую роль играет состояние общественного транспорта. Он у нас, скажем честно, в допотопном состоянии.

В Риге нет метро, самого быстрого и удобного общественного транспорта нашего времени, хотя размеры города приличные. Метро слишком для нас дорого, уже давно решили городские власти. Хорошо, что тогда взамен?

Раньше была идея развивать в столице сеть скоростных трамваев. Они, конечно, не столь эффективны в перевозке пассажиров, как подземка, но все же являются неплохой альтернативой для города средних размеров. Этой идее уже лет пятнадцать, но за это время для более-менее нормального движения, вынесенного за пределы достижения заторов, оборудовали только две трамвайные линии. Две.

Более того, по городу до сих колесят вагоны, которым лет по 40. Им давно уже пора радовать детей в музее, а не перевозить жителей XXI века.

Нынешние рижские власти собирались строить в столице линию метробуса, но недавно от нее отказались. Причина – деньги, которые на этот проект были зарезервированы, решили перенаправить на то, чтобы завершить строительство здания нового вокзала в Риге, а также железнодорожной станции в аэропорту. По уму эти объекты проекта Rail Baltica вообще нельзя было начинать возводить, так как Европа денег на это не давала, но теперь бросить все недоделанным – значит на много лет оставить столицу в полуразобранном состоянии.

В общем, особых улучшений в плане общественного транспорта и общего улучшения передвижения в городе в ближайшее время не предвидится. Более того, начались ремонтные работы на важной артерии города – на Земитанском мосту. Объявлено, что с 4 декабря будет закрыт путепровод на улице Алтонавас, очень важный для движения в Пардаугаве. Все это вместе способно значительно ухудшить ситуацию. Скоро грядет и ремонт Вантового моста, где движение и так затруднено.