Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс информировал, что около 15 часов жителей пустят в дом, чтобы забрать документы, лекарства и другие вещи первой необходимости, например, детские принадлежности для школы. Здание на некоторое время перестанет быть жилым.
Как сообщило агентство LETA, забирать вещи жильцам помогут пожарные.
В здании сейчас находиться запрещено.
Сотрудники пожарно-спасательной службы в субботу, 3 января, закончили выносить из жилого дома, пострадавшего от взрыв, домашних животных. Сообщается, что несколько кошек было доставлено в приют.