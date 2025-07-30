Жидкости в небе, хаос на земле: ЕС разрешил 2 литра только для избранных аэропортов

Тем временем другие компании, включая китайскую Nuctech и американскую Rapiscan, остались вне игры, потому что их оборудование требует новой сертификации. В итоге ситуация превратилась в фарс: в одном и том же городе в соседних терминалах могут действовать разные правила.

Пример:

— В Милане терминалы Линате и Мальпенса-1 уже допускают двухлитровые бутылки воды,

— А в Мальпенса-2 — всё по старинке: 100 мл и прозрачный пакет.

Нидерланды технически готовы, но временно решили придерживаться старых правил.

Представитель Еврокомиссии по транспорту Анна-Кайса Итконен подтвердила, что речь идёт о 700 сканерах в 21 стране, и решение касается только определённой конфигурации. Каждый аэропорт теперь сам решает — пускать ли жидкости или нет и обязан информировать об этом пассажиров.

Аэропортовое лобби ACI Europe назвало это решение хорошей, но половинчатой новостью. Директор ассоциации Оливье Янковек заявил: «Это оставляет целый ряд аэропортов и поставщиков в подвешенном состоянии».

Компания Nuctech, ранее подвергавшаяся расследованию Еврокомиссии, резко раскритиковала процесс как «затянутый и фрагментарный» и настаивает: их оборудование готово к сертификации, и нужно лишь обеспечить прозрачность и равные условия.

А пока пассажирам остаётся только гадать: пустят ли их с бутылкой минералки на рейс — или опять попросят вылить её в урну.