Жесткую фразу Силини Смилтенсу положили на музыку. Оцените!

В начале ролика слышны слова депутата Эдварда Смилтенса: "(...) руководитель, которая вела бы государство куда-то. Вы владетельница этого государства, а в 26-м году это изменится. Спасибо!"

На это премьер отреагировала весьма грубо: "Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!".

Фразу Силини положили на музыку в стиле тяжелого металла. Роликом поделилась публицист Элита Вейдемане на своей странице в Твиттре/X. Оцените!