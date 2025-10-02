Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Женщины в Газе вынуждены отдаваться за еду: AP

Редакция PRESS 2 октября, 2025 14:19

Мир 0 комментариев

Женщины в секторе Газа подвергаются сексуальной эксплуатации и домогательствам со стороны местных сотрудников гуманитарных миссий, таких БАПОР ООН. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

ООН и гуманитарные организации обычно работают с местными сообществами: они платят людям как подрядчикам, привлекают волонтеров или назначают лидеров, выбранных сообществом, в качестве связных лиц. Женщины подвергались эксплуатации со стороны местных мужчин, которые обещали им еду, деньги, воду, предметы первой необходимости или работу в обмен на сексуальные услуги.

Одна из женщин, с которой пообщалось агентство AP, рассказала о телефонных звонках, которые начались в октябре 2024, через год после начала войны. По ее словам, сначала вопросы мужчины были простыми. Что случилось с ее мужем? Сколько у них было детей? Но, по словам 35-летней вдовы, его тон изменился. Какое нижнее белье она носила? Как ее муж удовлетворял ее?

Она сказала, что встретила этого мужчину в Муваси, небольшом районе в секторе Газа, который Израиль объявил гуманитарной зоной. Она рассказала, как стояла в очереди, чтобы получить помощь, и дала свой номер телефона сотруднику гуманитарной организации — палестинцу в форме с надписью UNRWA.

Женщина рассказала, что она подала на него жалобу в UNRWA в Газе в устной форме. Ей ответили, что в качестве доказательства ей нужна запись разговоров, но у нее был старый телефон, который не мог записывать звонки.

Некоторые женщины рассказали, что во время войны к ним неоднократно обращались с подобными предложениями разные мужчины. Одна из них поделилась, что к ней дважды обращался глава приюта. Другая рассказала, что получила шестимесячный контракт в БАПОР, после того как согласилась на сексуальный контакт с мужчиной, который получил номер ее телефона во время регистрации в центре гуманитарной помощи и он водил машину с символикой ООН.

Сеть PSEA, к которой также принадлежит БАПОР, сообщила, что в прошлом году она получила 18 заявлений о сексуальном насилии и эксплуатации, связанных с получением гуманитарной помощи в Газе, и все они касались либо сотрудников гуманитарных организаций, либо лиц, связанных с ними, таких как представители общин или частные подрядчики.

Отметим, что раньше обнародование таких данных могло теоретически привести к гуманитарной интервенции со стороны США. Спикер Палаты представителей США (2019-23) Нэнси Пелоси в одной из своих речей по поводу присутствия амеркианских войск в Афганистане заявила: «Мы там, чтобы сказать, что права женщин имеют центральное значение для безопасности, и это необходимо для нашей национальной безопасности».

Однако времена (и нравы в Белом доме) изменились, так что вряд ли со стороны Вашингтона последует какая-либо бурная реакция на эти разоблачения.

Что касается Израиля, то он заявляет, что нет никаких ограничений на гуманитарную помощь для сектора Газа и что приняты меры для расширения объема. Израиль при этом обвиняет ХАМАС в хищении гуманитарных грузов.

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

