Женщины в Газе вынуждены отдаваться за еду: AP

ООН и гуманитарные организации обычно работают с местными сообществами: они платят людям как подрядчикам, привлекают волонтеров или назначают лидеров, выбранных сообществом, в качестве связных лиц. Женщины подвергались эксплуатации со стороны местных мужчин, которые обещали им еду, деньги, воду, предметы первой необходимости или работу в обмен на сексуальные услуги.

Одна из женщин, с которой пообщалось агентство AP, рассказала о телефонных звонках, которые начались в октябре 2024, через год после начала войны. По ее словам, сначала вопросы мужчины были простыми. Что случилось с ее мужем? Сколько у них было детей? Но, по словам 35-летней вдовы, его тон изменился. Какое нижнее белье она носила? Как ее муж удовлетворял ее?

Она сказала, что встретила этого мужчину в Муваси, небольшом районе в секторе Газа, который Израиль объявил гуманитарной зоной. Она рассказала, как стояла в очереди, чтобы получить помощь, и дала свой номер телефона сотруднику гуманитарной организации — палестинцу в форме с надписью UNRWA.

Женщина рассказала, что она подала на него жалобу в UNRWA в Газе в устной форме. Ей ответили, что в качестве доказательства ей нужна запись разговоров, но у нее был старый телефон, который не мог записывать звонки.

Некоторые женщины рассказали, что во время войны к ним неоднократно обращались с подобными предложениями разные мужчины. Одна из них поделилась, что к ней дважды обращался глава приюта. Другая рассказала, что получила шестимесячный контракт в БАПОР, после того как согласилась на сексуальный контакт с мужчиной, который получил номер ее телефона во время регистрации в центре гуманитарной помощи и он водил машину с символикой ООН.

Сеть PSEA, к которой также принадлежит БАПОР, сообщила, что в прошлом году она получила 18 заявлений о сексуальном насилии и эксплуатации, связанных с получением гуманитарной помощи в Газе, и все они касались либо сотрудников гуманитарных организаций, либо лиц, связанных с ними, таких как представители общин или частные подрядчики.

Отметим, что раньше обнародование таких данных могло теоретически привести к гуманитарной интервенции со стороны США. Спикер Палаты представителей США (2019-23) Нэнси Пелоси в одной из своих речей по поводу присутствия амеркианских войск в Афганистане заявила: «Мы там, чтобы сказать, что права женщин имеют центральное значение для безопасности, и это необходимо для нашей национальной безопасности».

Однако времена (и нравы в Белом доме) изменились, так что вряд ли со стороны Вашингтона последует какая-либо бурная реакция на эти разоблачения.

Что касается Израиля, то он заявляет, что нет никаких ограничений на гуманитарную помощь для сектора Газа и что приняты меры для расширения объема. Израиль при этом обвиняет ХАМАС в хищении гуманитарных грузов.