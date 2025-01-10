Женщины-стендап-комики вручили Кариньшу свой ежегодный приз — мешок картошки. В какой же номинации?

На этот раз мероприятие прошло 4 января в театре Oratorio. Среди участников, объявляющих номинантов, выступили и двое бывших министров - Агнесе Логина и Илзе Винькеле.

Экс-министр здравоохранения и благосостояния Илзе Винькеле, которая, как мы знает, занимается стендапом уже пару лет, номинировала своего кандидата. И им стал бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Комедиантки вручали призы в самых разных номинациях: «Член года», «Подлость года», «Токсичный инфлюенсер года», "Принц Тиндера" и другие. И выдавали символический мешок картошки каждому победителю в своих номинациях.

Илзе Винькеле вручала награду в номинации «Полет года» и решила, что победителем в этой номинации станет Кришьянис Кариньш. Отвечая на вопрос об оценке номинантов, Винькеле говорит, что она была очень объективной и независимой.

«Я должна сказать большое спасибо моему номинанту - Кришьянису Кариньшу. Превратности политической жизни привели к пониманию того, что умение шутить над собой и смотреть на политические процессы с другой точки зрения ценно как для себя, так и для других», - говорит Илзе Винькеле.

Вначале на женские стендап-шоу приходили только представительницы прекрасной половины человечества, но через некоторое время в последних рядах появились слегка пессимистично настроенные мужчины, а теперь и мужчины покупают билеты на женские стендап-шоу с большим удовольствием.