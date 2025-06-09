"Как-то мне очень информированный человек из российских кругов сказал, что количество агентов здесь на местах давно превысило объем мешков ЧК. Если не по количеству, то уж по влиянию точно. Это невозможно не видеть уже 15 лет, если честно посмотреть вокруг. Потому что деградация латвийского государства происходит подозрительно планомерно и давно. И это не совпадение.

Единственным решением было бы ликвидировать эту избирательную систему и создать новую — соответствующую ситуации и потребностям Латвии в 2025 году. Если бы парламент действительно заботился о будущем страны, он бы сейчас изменил эту избирательную процедуру своими руками.

К сожалению, народ тоже не хочет перемен. Ну, тогда все в руках Матери-Судьбы", - резюмировал он.