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«Ждите танков на улицах Риги, возможно, уже осенью»: Херманис хочет ликвидировать избирательную систему (4)

Редакция PRESS 9 июня, 2025 11:25

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"Росликов готовит почву для российской спецоперации по защите соотечественников на глазах у всех. Я говорю это как режиссер, который что-то понимает в законах драматургии. Если его вовремя не убрать с трассы (нарушения закона очевидны и могут быть сделаны легально), то ждите танков на улицах Риги, возможно, уже осенью. Это понимают все, кроме мягких политиков ЛВ", - написал режиссер Алвис Херманис в  Фейсбуке.

"Как-то мне очень информированный человек из российских кругов сказал, что количество агентов здесь на местах давно превысило объем мешков ЧК. Если не по количеству, то уж по влиянию точно. Это невозможно не видеть уже 15 лет, если честно посмотреть вокруг. Потому что деградация латвийского государства происходит подозрительно планомерно и давно. И это не совпадение.

Единственным решением было бы ликвидировать эту избирательную систему и создать новую — соответствующую ситуации и потребностям Латвии в 2025 году. Если бы парламент действительно заботился о будущем страны, он бы сейчас изменил эту избирательную процедуру своими руками.

К сожалению, народ тоже не хочет перемен. Ну, тогда все в руках Матери-Судьбы", - резюмировал он.

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Комментарии (4) 171 реакций
Комментарии (4) 171 реакций
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