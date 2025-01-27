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Жара в Европе унесет миллионы жизней: исследование (1)

Euronews 27 января, 2025 18:39

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Изменение климата может привести к увеличению числа смертей от жары в Европе на 2,3 млн человек к 2099 году, подсчитали ученые.

Изменение климата, скорее всего, приведет к резкому увеличению числа смертей от экстремальной жары, сводя на нет ожидаемой некоторыми учеными снижение смертности от холода.

Это выяснили участники исследования из Лаборатории моделирования окружающей среды и здоровья (EHM) Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), которое обнародовано в журнале Nature Medicine.

"Исследование предоставляет убедительные доказательства того, что резкий рост числа смертей, связанных с жарой, намного превысит любое снижение смертности, связанное с холодом, что приведет к чистому росту смертности по всей Европе", - отмечает профессор Антонио Гаспаррини, старший автор статьи и руководитель EHM-лаборатории в LSHTM.

"Исследование предоставляет убедительные доказательства того, что резкий рост числа смертей, связанных с жарой, намного превысит любое снижение смертности, связанное с холодом, что приведет к чистому росту смертности по всей Европе", - Антони Гаспаррини.

По оценкам его команды, изменение климата может привести к более чем 2,3 миллионам дополнительных смертей, связанных с высокой температурой, в 854 европейских городах к 2099 году. Правда, про мнению исследователей, 70 процентов этих трагедий можно избежать, если принять оперативные меры по оздоровлению планеты.

Где опаснее всего?

По прогнозам, к концу столетия наибольшее количество смертей, связанных с температурой, будет зарегистрировано в Барселоне - 246 082. За ней следуют Рим с прогнозируемыми 147 738 смертями и Неаполь с 147 248.

Четвертым в списке значится испанский город Мадрид (129 716), а на пятом месте - Милан (110 131).

Далее следуют Афины с прогнозируемыми 87 523 смертями, Валенсия (67 519), Марсель (51 306), Бухарест (47 468) и Генуя (36 338).

Исследователи отмечают, что пик смертей прогнозируется в самых густонаселенных средиземноморских городах. Но пострадать могут и небольшие города на Мальте, в Испании и Италии.

По мере удаления от Средиземноморья последствия будут менее серьезными. В других европейских столицах, к примеру, в Париже, возможен меньший, но все же рост смертности, причем как от холода, так и от жары.

На севере, на Британских островах и в Скандинавии, согласно исследованию, возможно чистое снижение числа смертей, связанных с температурой окружающей среды. Например, прогнозируемые цифры по Лондону показывают, что к концу столетия количество смертей уменьшится на 27 455.

Но, как отмечают исследователи, этот плюс значительно перекрывают минусы остальной части Европы, где совокупно возможно свыше 2 миллионов дополнительных смертей.

А можно ли приспособиться?

Европа нагревается быстрее, чем любой другой континент на Земле. Современные климатические модели подтверждают, что температура в этой части мира растет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.

Прогнозируемые цифры ошеломляют, но увеличение числа смертей - не единственная потенциальная проблема, с которой может столкнуться Европа по мере потепления.

"Смертность от жары - лишь один из показателей воздействия растущих температур на человека. Экстремальная жара не только убивает, но и вызывает целый ряд серьезных проблем со здоровьем", - говорит Мадлен Томсон, руководитель отдела воздействия на климат и адаптации к нему глобального благотворительного фонда Wellcome.- Жара связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, выкидышей и плохого психического состояния".

Томсон добавляет, что общество в целом не готов к этим вызовам. Городам и деревням необходимо быстро адаптироваться к меняющемуся контексту, научиться бороться с повышением температуры. Культивация зеленых насаждений, создание водоемов могут помочь охладить городскую среду, где тепло задерживается зданиями и большим количеством асфальта или бетона.

Однако и этих мер мало. Исследование показывает, что даже огромные усилия по адаптации городов к изменению температуры не позволят сбалансировать возросшие риски для здоровья из-за ары, особенно в наиболее уязвимых регионах, таких как Средиземноморье, Центральная Европа и Балканы.

Отмечено, что лишь значительное и быстрое сокращение выбросов углекислого газа может снизить количество смертей от экстремальной жары. "Наши результаты подчеркивают настоятельную необходимость активного смягчения последствий изменения климата, - отмечает доктор Пьер Массело, ведущий автор исследования в EHM-Lab при LSHTM. -Это особенно важно для Средиземноморья, где, если ничего не предпринять, последствия могут быть ужасными".

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