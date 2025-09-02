Земля больше не родит: изменение климата бьёт по урожаям в Латвии

Агроном и эксперт общества Zemnieku Saeima Ивета Грудовска пояснила, что в этом году пострадали практически все культуры. На примере рапса она показала: вместо качественных черных семян образуются проросшие и поврежденные зерна. Аналогичная ситуация складывается с картофелем и зерном.

Не лучше положение и с овощами. Урожай лука оказался аномально бедным, запасов не хватит до нового сезона.

Научный журналист и геолог Константин Ранкс связывает ситуацию с изменением климата. «У нас климат меняется. А раз меняется, значит привычный ритм сельскохозяйственной жизни тоже будет меняться поневоле. Будут то засухи, то такие мощные дожди. Изменение климата есть и не в лучшую сторону», — отметил он. По его словам, Латвия оказывается в «климатической фронтовой зоне», где сталкиваются влажные и холодные воздушные массы. Это приводит к наводнениям, шквалистым ветрам и нестабильным условиям для земледелия.

«Земля перестает быть землей, которая сама себе родит, лишь бы только туда удобрения насыпал. Она превращается в среду, за которой надо ухаживать. Все это в конечном счете приведет к удорожанию продукции. Платить за еду будем больше», — сказал он.

Эксперты сходятся во мнении: нынешний сезон стал сигналом о том, что сельское хозяйство в Латвии нуждается в адаптации к новым климатическим условиям. Без этого риски потерь урожая и роста цен на продукты будут только усиливаться.