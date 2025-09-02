Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Земля больше не родит: изменение климата бьёт по урожаям в Латвии

© Lsm.lv 2 сентября, 2025 12:36

Новости Латвии 0 комментариев

Урожай во многих латвийских хозяйствах погиб или оказался непригодным для переработки, а убытки уже сейчас исчисляются сотнями миллионов евро, сообщает LSM+ в программе «Кейс». Страна фактически становится зоной рискованного земледелия, и без адаптации к меняющемуся климату кризисы будут повторяться.

Агроном и эксперт общества Zemnieku Saeima Ивета Грудовска пояснила, что в этом году пострадали практически все культуры. На примере рапса она показала: вместо качественных черных семян образуются проросшие и поврежденные зерна. Аналогичная ситуация складывается с картофелем и зерном.

Не лучше положение и с овощами. Урожай лука оказался аномально бедным, запасов не хватит до нового сезона. 

Научный журналист и геолог Константин Ранкс связывает ситуацию с изменением климата. «У нас климат меняется. А раз меняется, значит привычный ритм сельскохозяйственной жизни тоже будет меняться поневоле. Будут то засухи, то такие мощные дожди. Изменение климата есть и не в лучшую сторону», — отметил он. По его словам, Латвия оказывается в «климатической фронтовой зоне», где сталкиваются влажные и холодные воздушные массы. Это приводит к наводнениям, шквалистым ветрам и нестабильным условиям для земледелия.

«Земля перестает быть землей, которая сама себе родит, лишь бы только туда удобрения насыпал. Она превращается в среду, за которой надо ухаживать. Все это в конечном счете приведет к удорожанию продукции. Платить за еду будем больше», — сказал он.

Эксперты сходятся во мнении: нынешний сезон стал сигналом о том, что сельское хозяйство в Латвии нуждается в адаптации к новым климатическим условиям. Без этого риски потерь урожая и роста цен на продукты будут только усиливаться.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

