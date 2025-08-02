«Вода стояла до самых ворот ферм. Своими силами, ночью, с риском затопления, мы начали сливать воду на поля, находящиеся ниже, поскольку мелиорационная система не справлялась , — рассказывает руководитель хозяйства Индулис Иевиньш. — Только это нас спасло от полной катастрофы».

Но даже эти меры не помогли спасти всех животных: в близлежащих птичниках в воде оказались сотни кур. «Часть успели вытащить, остальных — нет… Некоторые утонули», — с горечью говорит птичница Тамара.

Из берегов вышла и река Ауце, затопив низины и хозяйственные постройки в городе. Зимняя пшеница на полях после проливных дождей легла в плотную «лежку» — техника туда не проедет, уборка невозможна. «До среды мы были оптимистами, теперь — только молимся, чтобы успеть спасти хоть что-то», — признаётся Иевиньш.

На подъездных путях — лужи, колеи, грязь. Поля превратились в болота. Мелиорационные системы переполнены, вода не уходит.

Председатель «Союза крестьян» Юрис Лаздиньш подтверждает: сильно пострадали зимние и летние зерновые, а также овощные культуры. «На отдельных участках убытки могут достигнуть 100%. Осенью из-за этого подорожают картофель и корнеплоды», — говорит он.