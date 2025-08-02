Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Земгале утопает: затоплены поля, утонули куры, фермеры сливают воду бочками (1)

Редакция PRESS 2 августа, 2025 08:58

Новости Латвии 1 комментариев

Непрекращающиеся дожди в Земгале на этой неделе оставили за собой хаос. В среду в хозяйстве «Vecauce» в Ауце вода поднялась столь стремительно, что работники срочно начали откачку: трактора с бочками возили воду на низинные поля, поскольку мелиорационная система не справлялась.

«Вода стояла до самых ворот ферм. Своими силами, ночью, с риском затопления, мы начали сливать воду на поля, находящиеся ниже, поскольку мелиорационная система не справлялась , — рассказывает руководитель хозяйства Индулис Иевиньш. — Только это нас спасло от полной катастрофы».

Но даже эти меры не помогли спасти всех животных: в близлежащих птичниках в воде оказались сотни кур. «Часть успели вытащить, остальных — нет… Некоторые утонули», — с горечью говорит птичница Тамара.

Из берегов вышла и река Ауце, затопив низины и хозяйственные постройки в городе. Зимняя пшеница на полях после проливных дождей легла в плотную «лежку» — техника туда не проедет, уборка невозможна. «До среды мы были оптимистами, теперь — только молимся, чтобы успеть спасти хоть что-то», — признаётся Иевиньш.

На подъездных путях — лужи, колеи, грязь. Поля превратились в болота. Мелиорационные системы переполнены, вода не уходит.

Председатель «Союза крестьян» Юрис Лаздиньш подтверждает: сильно пострадали зимние и летние зерновые, а также овощные культуры. «На отдельных участках убытки могут достигнуть 100%. Осенью из-за этого подорожают картофель и корнеплоды», — говорит он.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 30 реакций
Комментарии (1) 30 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:40 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 26 минут назад
Здоровье: как в ягодный сезон не «перебрать» с сахаром
Sfera.lv 6 часов назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет? (1)

Важно 15:32

Важно 1 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать