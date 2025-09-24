Зеленский в ООН: Путин хочет продолжать и расширять войну

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировое сообщество об угрозе расширения российской военной агрессии, напомнив о недавних нарушениях воздушного пространства восточноевропейских стран НАТО. "Российские беспилотники уже летают над Европой, а российские операции уже распространяются на другие страны. Путин хочет продолжить эту войну (в Украине. - Ред.), расширяя ее", - заявил Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в среду, 24 сентября.

"Сегодня все зависит от вас. От того, будете ли вы помогать делу мира или продолжите вести торговлю с Россией, помогая ей финансировать эту войну. Все зависит от вас - будут ли освобождены военнопленные, вернутся ли похищенные дети домой, будут ли отпущены заложники. Что определяет наше будущее? Сейчас - война. А должны определять совместные решительные действия", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что накануне провел "содержательную встречу" с президентом США Дональдом Трампом, а также ведет переговоры с другими мировыми лидерами. "Мы делаем все возможное, чтобы Европа действительно помогала, и, конечно, рассчитываем на Соединенные Штаты. Я высоко ценю ту поддержку, которую мы получаем. Да, многое решается на саммитах G7 и G20, но в конечном итоге судьба мира зависит от всех нас (...) Поэтому не молчите, пока Россия продолжает затягивать эту войну. Поднимите голос, осудите агрессию. Присоединяйтесь к нам в деле защиты жизни и международного правопорядка. Люди ждут действий", - призвал украинский лидер международное сообщество.

Слабость международных институтов

Приведя в качестве примеров конфликты в Судане, Палестине, Сомали, а также ситуацию в Сирии, Владимир Зеленский заявил, что международные организации сегодня не справляются с ролью гарантов мира. "Международные институты стали слабыми. И по этой причине это безумие продолжается", - подчеркнул он. Особое внимание президент Украины уделил риску радиационной катастрофы на Запорожской АЭС, которую регулярно подвергает обстрелам Россия.

Обеспечить безопасность страны сегодня могут "только прочные союзы, только сильные партнеры и только наше оружие", указал Зеленский. "XXI век сильно отличается от прошлого. Если страна стремится к миру, она должна наращивать свой военный потенциал", - сказал украинский лидер. "У Украины нет больших ракет, которыми диктаторы любят хвастать на парадах. Зато у нас есть беспилотники, способные летать на расстояние до 3000 километров", - указал Зеленский.

Угроза использования ИИ в военной сфере

Кроме того, Зеленский предупредил о "самой разрушительной гонке вооружений в истории человечества", вызванной, в частности, использованием искусственного интеллекта (ИИ) в системах вооружений. Он указал, что 10 лет назад никто не мог себе представить, что атаки беспилотников могут оставить целые территории безжизненными.

Президент Украины призвал разработать международные правила использования ИИ в военной сфере. По его мнению, это "так же важно, как предотвращение распространения ядерного оружия".

Зеленский: Евросоюз должен помочь Молдове

В преддверии парламентских выборов в Молдове президент Украины выступил с резким предостережением от российского влияния на эту страну. Европа уже потеряла Грузию из-за Москвы и "не может позволить себе потерять и Молдову", подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, Европейский Союз должен помочь Кишиневу финансовыми ресурсами и поддержкой в ​​энергетическом секторе, а также обеспечить соблюдение прав человека в стране. "Для Европы поддержка стабильности Молдовы не требует больших затрат. Если же страна будет упущена, цена окажется гораздо выше", - предупредил украинский лидер.

Президент Молдовы Майя Санду, выступая 9 сентября в Европарламенте, заявила, что ее страна сейчас "стталкивается с беспредельной гибридной войной" со стороны Кремля и призвала ЕС объединить усилия для борьбы с гибридным вмешательством России в демократические процессы европейских стран.