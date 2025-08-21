Зеленский: Саммит с Путиным в «нейтральной Европе» или Турции

Зеленский о месте встречи с Путиным

"Мы считаем, что справедливо, это отмечали и европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине - и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия - мы соглашаемся. Турция? Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против", - подчеркнул Зеленский, отметив, что "встречи в Москве не может быть".

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единство всех стран Европы о поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика (премьер-министра Венгрии Виктора. - Ред.) Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины", - добавил президент, напомнив, что Венгрия выступает и против вступления Украины в Евросоюз.

Зеленский о сроках встречи с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп называл 22 августа вероятной датой своей встречи с Путиным и Зеленским. После переговоров в Вашингтоне 18 августа хозяин Белого дома и лидеры Европы заявили о подготовке встречи президентов РФ и Украины, не сообщив, однако, ее конкретную дату. Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) тогда указал, что она должна состояться в ближайшие две недели. На сегодняшний день Москва не подтвердила напрямую готовность к саммиту и не назвала каких-либо сроков.

"Сейчас должен быть шаг от российской стороны", - сказал об этом Зеленский 20 августа в Киеве. По его словам, власти Украины "хотят получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней". "И с пониманием получить встречу в трехстороннем формате. Такова была моя логика. Президент Трамп предложил несколько иную логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю", - продолжил президент Украины.

"Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если русские не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если русские не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию США на это", - подчеркнул Зеленский.