Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Зеленский: Саммит с Путиным в «нейтральной Европе» или Турции

© Deutsche Welle 21 августа, 2025 13:03

Мир 0 комментариев

Х

Президент Украины Владимир Зеленский согласен на проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании в Украине на территории Австрии, Швейцарии или Турции, но не в Венгрии или России. Такое заявление украинский лидер сделал в среду, 20 августа, на встрече с журналистами в Киеве, передает корреспондентка DW.

Зеленский о месте встречи с Путиным

"Мы считаем, что справедливо, это отмечали и европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине - и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия - мы соглашаемся. Турция? Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против", - подчеркнул Зеленский, отметив, что "встречи в Москве не может быть".

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единство всех стран Европы о поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика (премьер-министра Венгрии Виктора. - Ред.) Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины", - добавил президент, напомнив, что Венгрия выступает и против вступления Украины в Евросоюз.

Зеленский о сроках встречи с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп называл 22 августа вероятной датой своей встречи с Путиным и Зеленским. После переговоров в Вашингтоне 18 августа хозяин Белого дома и лидеры Европы заявили о подготовке встречи президентов РФ и Украины, не сообщив, однако, ее конкретную дату. Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) тогда указал, что она должна состояться в ближайшие две недели. На сегодняшний день Москва не подтвердила напрямую готовность к саммиту и не назвала каких-либо сроков.

"Сейчас должен быть шаг от российской стороны", - сказал об этом Зеленский 20 августа в Киеве. По его словам, власти Украины "хотят получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней". "И с пониманием получить встречу в трехстороннем формате. Такова была моя логика. Президент Трамп предложил несколько иную логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю", - продолжил президент Украины.

"Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если русские не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если русские не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию США на это", - подчеркнул Зеленский.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:10 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать