Зеленский призвал Трампа надавить на Пекин, чтобы тот перестал помогать России

© Deutsche Welle 28 октября, 2025 12:13

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Дональда Трампа оказать давление на поддерживающий Россию Пекин во время его ближайшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 октября, он выразил уверенность, что давление Трампа на Си "может стать одним из сильных шагов" американского президента в попытках добиться окончания войны РФ против Украины.

При этом Зеленский указал на принятые в середине октября новые санкции США и выразил надежду на последующее за "этим решительным санкционным шагом" сокращение китайского импорта из России.

22 октября США ввели новые санкции против нефтяного сектора РФ в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению развязанной Москвой войны в Украине. В черный список внесены две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефти" и "Лукойл" и десятки их связанных с ними компаний, расположенных на территории России.

Трамп также призвал покупателей российских энергоносителей, в частности Китай и Индию, сократить закупки, за счет которых Москва финансируют войну против Украины.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября в Южной Корее.

Приехали за три часа до вылета и не попали на рейс. Что случилось в Рижском аэропорту?

Важно 14:50

Важно 0 комментариев

Две путешественницы из Эстонии рассказали порталу Postimees об абсурдной ситуации, в которую попали в аэропорту “Рига”. Женщины прибыли на рейс Ryanair в Манчестер за три часа до вылета — и всё равно не попали на борт.

Загрузка

Gmail бьёт тревогу: украдены миллионы паролей. Что нужно сделать немедленно?

Важно 14:50

Важно 0 комментариев

Эксперты по кибербезопасности предупреждают пользователей Gmail о необходимости как можно скорее проверить свои учетные записи и сменить пароли после масштабной утечки данных, сообщает nra.lv со ссылкой на Mirror.

Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Выбор редакции 14:49

Выбор редакции 0 комментариев

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

