Зеленский призвал Трампа надавить на Пекин, чтобы тот перестал помогать России

При этом Зеленский указал на принятые в середине октября новые санкции США и выразил надежду на последующее за "этим решительным санкционным шагом" сокращение китайского импорта из России.

22 октября США ввели новые санкции против нефтяного сектора РФ в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению развязанной Москвой войны в Украине. В черный список внесены две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефти" и "Лукойл" и десятки их связанных с ними компаний, расположенных на территории России.

Трамп также призвал покупателей российских энергоносителей, в частности Китай и Индию, сократить закупки, за счет которых Москва финансируют войну против Украины.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября в Южной Корее.