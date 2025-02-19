Зеленский не хочет выборов, потому что боится проиграть — украинский политолог

Он признал, что пока не ясно, что именно это означает: что в администрации Трампа больше не делают ставку на Зеленского, или же это «элемент шантажа и давления на Зеленского»: «Но, очевидно, это реакция Трампа на те заявления Зеленского последних дней, которые явно Трамп читал, в том числе о том, что Украина не признаёт каких-либо переговоров в Саудовской Аравии между Россией и США».

Говоря о возможности выборов в Украине, Бортник отметил, что Киев выступают против них, потому что команда Зеленского может и проиграть: «Опросы общественного мнения в Украине показывают, что два генерала — [экс-главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный и [глава украинской разведки Кирилл] Буданов — более популярны потенциально. (…) Уровень поддержки Зеленского колеблется от 52 до 60%, но это поддержка. Если мы берем электоральные рейтинги, то они в основном ниже 50%. Более того, антирейтинг в электоральном измерении часто около 50% или даже выше.

На самом деле, условия мирного соглашения кардинально перепишут политическое поле Украины и создадут в нем абсолютно другую атмосферу и социальный запрос», — подытожил Бортник.

По его словам, нынешние украинские правящие круги боятся потерять власть, ведь при таком сценарии есть риск понести ответственность: начиная с коррупционных скандалов и заканчивая недостаточной подготовленностью Украины к полномасштабному вторжению.

«Будет формироваться и другая партия, условно говоря, партия мира, которая будет обвинять Зеленского и его команду, что они допустили эту войну, и которой тоже подыгрывает Трамп. Поэтому вопрос ответственности будет стоять остро», — сказал политолог.