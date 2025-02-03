Заявления Трампа подстегнули движение за независимость Гренландии

Заявления президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии привлекли внимание всего мира к датской автономии и давним сложным отношениям между Копенгагеном и Нууком. Требования независимости от королевства также стали звучать чаще.

Гренландия — остров, который обладает залежами полезных ископаемых, высокодоходной рыбной промышленностью и стратегическим положением в Арктике.

Малиина Абельсен — глава государственной рыболовной компании Royal Greenland, на долю которой приходится более 95% гренландского экспорта.

"Я думаю, гренландцы тоже очень обеспокоены. Вышел опрос, согласно которому, никто не хочет быть купленным США. Я имею в виду, что вся эта резкая манера заявлять о том, что я хочу купить Гренландию... Мы не продаемся. Мы не играем в "Монополию" в этом мире. На самом деле мы — народ, живущий здесь, живущий в Гренландии. Поэтому я думаю, что все эти разговоры — это не то, о чем мы хотели бы говорить в рамках союзнического партнерства", — отметила она.

В апреле в Гренландии пройдут выборы в местный парламент, на которых центральное место займет вопрос о будущем острова как независимого государства. Тем не менее пока неясно, что именно означает независимость и какую роль в этом процессе будет играть Евросоюз.

"Я понимаю желание иметь больше автономии. Но я также хочу подчеркнуть, что даже Дания, даже Франция, даже Япония, даже Германия — ни одна страна в наши дни не может говорить, что сделает все сама. Нам нужно держаться вместе. Я бы не сказала, что Дания подводит Гренландию, но, возможно, мы не уделяли ей достаточно внимания. И, по крайней мере, я признаю тот факт, что, если мы будем больше смотреть правде в глаза... Думаю, что здесь есть над чем поработать", —заявила датский депутат от группы RENEW Стине Босс.

Правительство Гренландии и ЕС осторожно реагируют на требования Трампа. Они понимают, что заигрывания Америки с богатой ресурсами Гренландией подстегивают движение за независимость. Кроме того, они глубоко обеспокоены тем, что союзник угрожает захватить территорию силой.