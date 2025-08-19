Зарплата «существенно» ниже, чем у Гаусса: что известно о новом директоре airBaltic

Мартынов не раскрыл конкретную зарплату нового руководителя airBaltic, но указал, что она будет «существенно» ниже.

Он также сообщил, что зарплата нового менеджера будет соответствовать отраслевым стандартам и международной практике.

В 2024 году зарплата бывшего генерального директора авиакомпании Гаусса составляла 838 568 евро.

Мартынов отметил, что номинационная комиссия, оценивавшая широкий спектр критериев в процессе отбора, дала Хильдену наивысшую оценку. «Хильден опередил других кандидатов. Хотя разница была невелика, он был лучшим», — добавил Мартынов.

Председатель совета airBaltic заявил, что в долгосрочной перспективе задачей Хильдена будет обеспечение взаимосвязанности, независимости от финансовой поддержки акционеров, а также обеспечение реализации существующего бизнес-плана.

Мартынов также добавил, что сделка с немецкой национальной авиакомпанией Lufthansa по приобретению 10% конвертируемых акций airBaltic «находится на финишной прямой».

Хильден приступит к работе в качестве генерального директора airBaltic 1 декабря 2025 года.

Хильден — гражданин Финляндии и обладает более чем 25-летним международным опытом работы в авиационной и финансовой отраслях. До июня этого года он занимал должность исполнительного вице-президента и финансового директора группы компаний SAS Scandinavian Airlines. До прихода в SAS он занимал руководящие должности в Saudi Arabian Airlines Group и Finnair Plc, где был финансовым директором, главным операционным директором и членом совета директоров.

Хильден заявил, что ценит доверие, оказанное советом директоров. «Моя роль будет заключаться в обеспечении преемственности деятельности компании, поддержке совета директоров и работе с командой для поддержания операционной стабильности и содействия достижению долгосрочных целей авиакомпании», — сказал Хильден, добавив, что он с нетерпением ждет возможности использовать свой опыт в международной авиации и финансах для поддержки следующего этапа развития компании.

До 1 декабря этого года airBaltic продолжит возглавлять исполняющий обязанности генерального директора и член правления Паулс Цалитис. После этого Цалитис продолжит исполнять обязанности главного операционного директора и входить в состав правления компании.

Как сообщалось, 7 апреля этого года правление airBaltic приняло решение об увольнении председателя правления и генерального директора авиакомпании Гаусса, который занимал эту должность с 1 ноября 2011 года.

В конкурсе на должность генерального директора airBaltic номинационная комиссия первоначально оценила более 40 заявок, полученных из почти 30 стран; во второй тур было номинировано восемь кандидатов, а в третий — четыре кандидата.

В объявлении о вакансии генерального директора airBaltic, опубликованном 30 апреля 2025 года, зарплата менеджера не упоминалась, однако правление airBaltic ранее указывало, что размер зарплаты будет определяться индивидуально с выбранным кандидатом.

В 2024 году airBaltic Group работала с проверенным убытком в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Туссену, компании Aircraft Leasing 1, — 2,03%. Однако 30 июня этого года Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Lufthansa приобрести 10% акций airBaltic.

Как сообщил председатель совета airBaltic Андрейс Мартынов, сделка может быть завершена в течение двух месяцев.

После первичного публичного размещения акций (IPO) размер доли Lufthansa Group будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.