Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Зарплата «существенно» ниже, чем у Гаусса: что известно о новом директоре airBaltic

© LETA 19 августа, 2025 11:25

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплата нового генерального директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic Эрно Хильдена будет меньше, чем у предыдущего руководителя авиакомпании Мартиньша Гаусса, сообщил председатель совета airBaltic Андрей Мартынов.

Мартынов не раскрыл конкретную зарплату нового руководителя airBaltic, но указал, что она будет «существенно» ниже.

Он также сообщил, что зарплата нового менеджера будет соответствовать отраслевым стандартам и международной практике.

В 2024 году зарплата бывшего генерального директора авиакомпании Гаусса составляла 838 568 евро.

Мартынов отметил, что номинационная комиссия, оценивавшая широкий спектр критериев в процессе отбора, дала Хильдену наивысшую оценку. «Хильден опередил других кандидатов. Хотя разница была невелика, он был лучшим», — добавил Мартынов.

Председатель совета airBaltic заявил, что в долгосрочной перспективе задачей Хильдена будет обеспечение взаимосвязанности, независимости от финансовой поддержки акционеров, а также обеспечение реализации существующего бизнес-плана.

Мартынов также добавил, что сделка с немецкой национальной авиакомпанией Lufthansa по приобретению 10% конвертируемых акций airBaltic «находится на финишной прямой».

Хильден приступит к работе в качестве генерального директора airBaltic 1 декабря 2025 года.

Хильден — гражданин Финляндии и обладает более чем 25-летним международным опытом работы в авиационной и финансовой отраслях. До июня этого года он занимал должность исполнительного вице-президента и финансового директора группы компаний SAS Scandinavian Airlines. До прихода в SAS он занимал руководящие должности в Saudi Arabian Airlines Group и Finnair Plc, где был финансовым директором, главным операционным директором и членом совета директоров.

Хильден заявил, что ценит доверие, оказанное советом директоров. «Моя роль будет заключаться в обеспечении преемственности деятельности компании, поддержке совета директоров и работе с командой для поддержания операционной стабильности и содействия достижению долгосрочных целей авиакомпании», — сказал Хильден, добавив, что он с нетерпением ждет возможности использовать свой опыт в международной авиации и финансах для поддержки следующего этапа развития компании.

До 1 декабря этого года airBaltic продолжит возглавлять исполняющий обязанности генерального директора и член правления Паулс Цалитис. После этого Цалитис продолжит исполнять обязанности главного операционного директора и входить в состав правления компании.

Как сообщалось, 7 апреля этого года правление airBaltic приняло решение об увольнении председателя правления и генерального директора авиакомпании Гаусса, который занимал эту должность с 1 ноября 2011 года.

В конкурсе на должность генерального директора airBaltic номинационная комиссия первоначально оценила более 40 заявок, полученных из почти 30 стран; во второй тур было номинировано восемь кандидатов, а в третий — четыре кандидата.

В объявлении о вакансии генерального директора airBaltic, опубликованном 30 апреля 2025 года, зарплата менеджера не упоминалась, однако правление airBaltic ранее указывало, что размер зарплаты будет определяться индивидуально с выбранным кандидатом.

В 2024 году airBaltic Group работала с проверенным убытком в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Туссену, компании Aircraft Leasing 1, — 2,03%. Однако 30 июня этого года Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Lufthansa приобрести 10% акций airBaltic.

Как сообщил председатель совета airBaltic Андрейс Мартынов, сделка может быть завершена в течение двух месяцев.

После первичного публичного размещения акций (IPO) размер доли Lufthansa Group будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:15 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 4 минуты назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать