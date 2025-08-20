Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зарплата под нож: правительство хочет оплачивать по-новому простои и сверхурочные (1)

20 августа, 2025 14:44

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Во вторник, 19 августа, правительство поддержало пакет поправок к Закону о труде, предложенных Министерством благосостояния. Несмотря на то что социальные партнёры не пришли к полному согласию, документ движется дальше — теперь его рассмотрит Сейм, сообщает LSM.lv.

Среди ключевых нововведений — возможность договариваться о четырёхдневной рабочей неделе, новые правила коллективных договоров, регулирование простоев и порядок оплаты сверхурочной работы.

Коллективные договоры: можно выйти из игры

Поправки предусматривают, что если в течение двух лет после окончания срока действия коллективного договора стороны так и не заключили новый, любая из них может в одностороннем порядке отказаться от выполнения положений старого. Для этого нужно за полгода письменно уведомить другую сторону, указав, на какие пункты распространяется отказ и почему. При этом возможность договариваться и продолжать переговоры сохраняется.

Простой: не всегда полная зарплата

Сегодня работодатель обязан выплачивать полную зарплату даже во время простоя. Но новый порядок меняет правила:

если простой длится до пяти рабочих дней — сохраняется полная оплата;
если дольше — работодатель может снизить выплату до 70% оклада или среднего заработка, но при этом обязан гарантировать не меньше минимальной зарплаты.
В этот период сотрудник уже не обязан присутствовать на рабочем месте. Если же простой затянется более чем на четыре недели, работник получит право расторгнуть трудовой договор немедленно и получить компенсацию — минимум 75% от положенного по закону выходного пособия.

Минблаг поясняет: цель поправок — смягчить последствия длительного простоя для обеих сторон и не допустить закрытия предприятий или массовых увольнений.

Сверхурочные: договориться можно и на меньшее

Поправки также меняют правила оплаты переработок. Теперь стороны смогут договариваться о сниженной оплате сверхурочных, но не ниже 50%, не только в общих обязательных договорах, но и в коллективных соглашениях любого уровня.

Работать 4 дня? Если договоритесь 

Поправки затрагивают и продолжительность рабочего дня. Сейчас трудовое законодательство позволяет продлить рабочий день максимум на один час, но проект предусматривает возможность увеличения смены на две дополнительные часы. Это открывает путь к тому, чтобы уложить стандартные 40 рабочих часов в четыре дня вместо пяти.

Таким образом, в законе будет прямо прописана возможность договариваться о четырёхдневной рабочей неделе. Причём соглашение между работодателем и работником может заключаться как на ограниченный срок, так и на постоянной основе.

Фактически это означает, что при взаимной договорённости сотрудник сможет работать дольше в течение дня, но отдыхать три дня подряд. В правительстве считают, что это создаёт большую гибкость на рынке труда и поможет тем, кто ищет баланс между работой и личной жизнью.

Если поправки пройдут Сейм, латвийских работников и работодателей ждут самые серьёзные изменения трудового законодательства последних лет.

