Зарплата более 5 000 евро: в Сейме освободилась должность юридического директора

Ожидается, что юридический директор Администрации Сейма будет получать ежемесячную зарплату в размере от 4150 до 5500 евро в зависимости от профессиональной квалификации.

Основными требованиями к претендентам являются наличие степени магистра права с квалификацией юриста, не менее пяти лет опыта оказания юридической помощи и представления дел в суде, а также не менее трех лет опыта управленческой работы.

Желателен опыт работы в сфере государственного управления и закупок.

Ожидается свободное владение государственным языком (C2) и хорошее знание как минимум одного официального языка Европейского Союза.

При этом необходимо понимание структуры Сейма, организации работы, управления парламентскими административными процессами, знания в области государственного управления, документооборота и закупок, а также вопросов системы внутреннего контроля.

К претендентам предъявляются и другие требования.

Подать заявку на вакансию можно до 24 февраля.

Как сообщалось, на конкурс по выбору директора Центра государственного языка подали заявки 14 претендентов. Отбор кандидатов проходил в три тура. Правительство еще не приняло решение относительно кандидатуры Мухки.

В случае одобрения ей придется покинуть должность юридического директора администрации Сейма, поскольку совмещать их невозможно.