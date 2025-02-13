Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Зарплата более 5 000 евро: в Сейме освободилась должность юридического директора

© LETA 13 февраля, 2025 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Издание Latvijas vēstnesis сообщает, что объявлен конкурс на должность юридического директора Администрации Сейма. Конкурс объявлен в связи с тем, что нынешний юридический директор Инесе Мухка была избрана новым руководителем Центра государственного языка.

Ожидается, что юридический директор Администрации Сейма будет получать ежемесячную зарплату в размере от 4150 до 5500 евро в зависимости от профессиональной квалификации.

Основными требованиями к претендентам являются наличие степени магистра права с квалификацией юриста, не менее пяти лет опыта оказания юридической помощи и представления дел в суде, а также не менее трех лет опыта управленческой работы.

Желателен опыт работы в сфере государственного управления и закупок.

Ожидается свободное владение государственным языком (C2) и хорошее знание как минимум одного официального языка Европейского Союза.

 При этом необходимо понимание структуры Сейма, организации работы, управления парламентскими административными процессами, знания в области государственного управления, документооборота и закупок, а также вопросов системы внутреннего контроля.

К претендентам предъявляются и другие требования.

Подать заявку на вакансию можно до 24 февраля.

Как сообщалось, на конкурс по выбору директора Центра государственного языка подали заявки 14 претендентов. Отбор кандидатов проходил в три тура. Правительство еще не приняло решение относительно кандидатуры Мухки.

В случае одобрения ей придется покинуть должность юридического директора администрации Сейма, поскольку совмещать их невозможно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дизель дорожает, бензин дешевеет: что происходит с топливом в Латвии?

Бизнес 17:34

Бизнес 0 комментариев

В Латвии средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе увеличилась на 0,6%, а средняя цена бензина 95-й марки снизилась на 0,5%, свидетельствуют обобщенные Европейской комиссией данные.

В Латвии средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе увеличилась на 0,6%, а средняя цена бензина 95-й марки снизилась на 0,5%, свидетельствуют обобщенные Европейской комиссией данные.

Читать
Загрузка

airBaltic получила самолет с особенной окраской: девушка летит сквозь облака

Бизнес 17:29

Бизнес 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила свой 50-й самолет Airbus A220-300 с особой окраской. Об этом агентству LETA сообщили представители airBaltic. Как отметил президент и главный директор airBaltic Мартин Гаусс, восемь лет назад airBaltic стала первой авиакомпанией, которая начала летать на самолетах Airbus A220-300.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила свой 50-й самолет Airbus A220-300 с особой окраской. Об этом агентству LETA сообщили представители airBaltic. Как отметил президент и главный директор airBaltic Мартин Гаусс, восемь лет назад airBaltic стала первой авиакомпанией, которая начала летать на самолетах Airbus A220-300.

Читать

Юрист Алексей Димитров: суд допустил серьёзные ошибки в деле о запрете агитации на русском языке

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Опубликовано решение Конституционного суда Латвии в деле о запрете предвыборной агитации не на языках ЕС. Запрет признали соответствующим Конституции. Работающий в Брюсселе юрист в области прав человека Алексей Димитров высказал свое мнение на эту тему.

Опубликовано решение Конституционного суда Латвии в деле о запрете предвыборной агитации не на языках ЕС. Запрет признали соответствующим Конституции. Работающий в Брюсселе юрист в области прав человека Алексей Димитров высказал свое мнение на эту тему.

Читать

Контролируемый занос? В Риге BMW влетела в дерево. ФОТО

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В рижском микрорайоне Гризинькалнс автомобиль BMW врезался в дерево. ДТП произошло на улице Августа Деглава.

В рижском микрорайоне Гризинькалнс автомобиль BMW врезался в дерево. ДТП произошло на улице Августа Деглава.

Читать

А рельсы в Россию взорвать: глава совета Латвийской торгово-промышленной палаты Бергс предлагает забыть о транзите

Важно 17:04

Важно 0 комментариев

Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.

Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.

Читать

За год увеличилось число студентов: кто и на кого учится в Латвии?

Новости Латвии 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

По сравнению с предыдущим учебным годом численность обучающихся в этом академическом году в высших учебных заведениях Латвии увеличилась на 1%, или на 773 студента, свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные.

По сравнению с предыдущим учебным годом численность обучающихся в этом академическом году в высших учебных заведениях Латвии увеличилась на 1%, или на 773 студента, свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные.

Читать

Деньги на ветер! Большинство ветряных электростанций никогда не будут построены: министр

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

В Латвии на различных стадиях развития – от проектирования и оценки воздействия на окружающую среду до стадии строительства – в настоящее время находится более 80 ветряных парков. Общее количество запланированных турбин превышает 2400, что в 22 раза больше, чем уже установленные ветряные турбины.

В Латвии на различных стадиях развития – от проектирования и оценки воздействия на окружающую среду до стадии строительства – в настоящее время находится более 80 ветряных парков. Общее количество запланированных турбин превышает 2400, что в 22 раза больше, чем уже установленные ветряные турбины.

Читать