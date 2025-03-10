Запчасти из Европы везут в Канаду, а уже оттуда в Латвию: проблемы канадской бригады в Адажи

«Армия [Канады] сталкивается с рядом вызовов — как за рубежом, так и внутри страны — и испытывает трудности с поставкой оборудования для своих сил в Латвии, включая современное противотанковое оружие, системы ПВО и технологии борьбы с беспилотниками», — сообщает канадская вещательная корпорация CBC (Canadian Broadcasting Corporation) в материале из Адажи.

Часть необходимого (и как показала война в Украине, критически важного) военного оборудования для канадского контингента поступает с задержкой более чем в год после того, как именно это оборудование было признано срочно необходимым. «Некоторая уже имеющаяся техника — такая, как танки Leopard 2A4 — сталкивается с хорошо задокументированной нехваткой запасных частей», — отмечается в статье.

В некоторых случаях отсутствие оборудования, персонала и структур поддержки ставит Канаду в неудобное положение перед союзниками. Вероятно, сказал Райт, она не в состоянии выполнить поставленную перед ней НАТО задачу — развернуть дивизионный штаб в полевых условиях по первому требованию.

И хотя генерал говорит об уверенности в оснащении подразделения в Латвии, и здесь еще есть пробелы. Закрыть их призваны три больших проекта, объявленные во второй половине 2023-го. По двум из них поставки все еще только ожидаются. Один такой проект — современные противотанковые системы PAXM (Portable Anti "X" Missile). Их должны были доставить прошлым летом, но они не прибыли. Более того, военные чиновники говорят, что «поставка не может быть подтверждена, пока не завершены испытания».

Что касается дефицита запчастей для танков Leopard, то Аспиро заверил: над решением проблемы работают. При этом он отметил, что произведенные в Европе детали сейчас должны сначала отправляться в Канаду, а оттуда — в Латвию. «В армии сейчас хорошо осведомлены о проблеме, и мы смотрим, как упростить процесс и доставлять детали сюда напрямую», — сказал военный.

Как сообщал LSM+, в Латвии боевую группу расширенного присутствия возглавляет Канада, которая должна достичь полной боеготовности к 2026 году и к этому времени насчитывать около 3500 военнослужащих. В то же время в Латвии находятся военнослужащие НАТО и в рамках других операций, в результате чего их общая численность в ближайшие два года составит около 5000 человек.