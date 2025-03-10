Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Марта Завтра: Agita, Konstantins
Доступность

Запчасти из Европы везут в Канаду, а уже оттуда в Латвию: проблемы канадской бригады в Адажи

© Lsm.lv 10 марта, 2025 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Канадская армия старается воcполнить дефицит «критического оборудования», необходимого ее контингенту в Адажи под Ригой. Процесс, однако, идет медленно: многое поступает с большой задержкой, а для части уже имеющегося — например, танков Leopard 2 — не хватает запчастей, сообщает LSM+. И, как заявил командующий армией Канады генерал-лейтенант Майк Райт, это характерно для нее в целом.

«Армия [Канады] сталкивается с рядом вызовов — как за рубежом, так и внутри страны — и испытывает трудности с поставкой оборудования для своих сил в Латвии, включая современное противотанковое оружие, системы ПВО и технологии борьбы с беспилотниками», — сообщает канадская вещательная корпорация CBC (Canadian Broadcasting Corporation) в материале из Адажи.

Часть необходимого (и как показала война в Украине, критически важного) военного оборудования для канадского контингента поступает с задержкой более чем в год после того, как именно это оборудование было признано срочно необходимым. «Некоторая уже имеющаяся техника — такая, как танки Leopard 2A4 — сталкивается с хорошо задокументированной нехваткой запасных частей», — отмечается в статье. 

В некоторых случаях отсутствие оборудования, персонала и структур поддержки ставит Канаду в неудобное положение перед союзниками. Вероятно, сказал Райт, она не в состоянии выполнить поставленную перед ней НАТО задачу — развернуть дивизионный штаб в полевых условиях по первому требованию.

И хотя генерал говорит об уверенности в оснащении подразделения в Латвии, и здесь еще есть пробелы. Закрыть их призваны три больших проекта, объявленные во второй половине 2023-го. По двум из них поставки все еще только ожидаются. Один такой проект — современные противотанковые системы PAXM (Portable Anti "X" Missile). Их должны были доставить прошлым летом, но они не прибыли. Более того, военные чиновники говорят, что «поставка не может быть подтверждена, пока не завершены испытания».

Что касается дефицита запчастей для танков Leopard, то Аспиро заверил: над решением проблемы работают. При этом он отметил, что произведенные в Европе детали сейчас должны сначала отправляться в Канаду, а оттуда — в Латвию. «В армии сейчас хорошо осведомлены о проблеме, и мы смотрим, как упростить процесс и доставлять детали сюда напрямую», — сказал военный.

Как сообщал LSM+, в Латвии боевую группу расширенного присутствия возглавляет Канада, которая должна достичь полной боеготовности к 2026 году и к этому времени насчитывать около 3500 военнослужащих. В то же время в Латвии находятся военнослужащие НАТО и в рамках других операций, в результате чего их общая численность в ближайшие два года составит около 5000 человек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 43 реакций
Комментарии (0) 43 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Ведут себя как свиньи. Нет — даже хуже»: ужасные истории от людей, сдающих квартиры в Риге

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Читать
Загрузка

Каждого четвёртого чиновника попросят на выход: так сказала Силиня. Получится ли — другой вопрос

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Читать

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Великобритании

Мир 19:39

Мир 0 комментариев

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Читать

«Это полный кошмар! Он не в себе»: Вайра Вике-Фрейберга о Трампе

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Читать

«Скучает и вызывает полицию»: бдительный сосед доводит до отчаянья жильцов многоквартирного дома

Важно 19:03

Важно 0 комментариев

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Читать

Рестарт правительства продолжается: грядут перестановки среди парламентских секретарей

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

Читать

Для уменьшения бюрократии необходимо создать еще одну рабочую группу: Силиня

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Читать