Залужный назвал слишком высокой цену действий ВСУ в Курской области

«Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне», — написал Залужный в авторской колонке в издании «Зеркало недели».

«Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение — также без оперативного успеха», — считает бывший главком ВСУ.

«Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — добавил Залужный.

Он был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область. Россия смогла вернуть занятые ВСУ территории только в мае 2025 года. Стороны не комментировали число потерь в результате боевых действиях в Курской области.