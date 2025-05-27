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«Закупки-лотереи» в школьные столовые Риги на 53 млн евро: дело взял на контроль KNAB

© LETA 27 мая, 2025 18:52

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Фото LETA

 Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало проверку закупки услуг питания для школ Риги на сумму 53 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.

В воскресенье передача "Ничего личного" на телеканале TV3 сообщила, что победитель конкурса на обеспечение питания в школах Риги был определен случайным образом. Предусмотренное закупкой финансирование в размере 53 млн евро было распределено путем организации лотереи, и удача оказалась на стороне литовской компании. Как пояснило самоуправление, все предложения были одинаково хорошими, поэтому пришлось организовать лотерею.

В конкурсе участвовали семь претендентов, и его условия позволяли создавать объединения предприятий, поэтому в нем участвовали даже фирмы, не связанные с общественным питанием. В отличие от предыдущих конкурсов, претендентам не предъявлялось требование обеспечить продукцию высокого качества, не изучались их предыдущие договоры и собственники. Из-за сниженных требований все участники набрали одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителя была применена такая редкая практика, как лотерея.

Как пояснила заместитель руководителя управления закупок центральной администрации Рижской думы Вита Мейере, такой способ самоуправление применило впервые, но он был предусмотрен условиями конкурса. Претенденты оценивались по экономической эффективности заявок, и основную роль играла цена. Дополнительные баллы можно было получить за предложение конкретных продуктов, и количество баллов за продукты и цены у всех претендентов оказалось одинаковым.

Заявку на конкурс подало и объединение предприятий "Aleks un V, CNC", выиграв договоры об обеспечении питания в девяти школах на общую сумму 17,67 млн евро, что составляет почти 40% общего объема.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Aleks un V" в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову и обеспечивает питание в ряде больниц и тюрем. В свою очередь ООО "CNC" на 50% принадлежит "Aleks un V" и ООО "Concord Service Group", владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус. С его предприятием договор об организации питания в Царникавской школе в апреле прошлого года расторгла Адажская краевая дума. В самоуправлении сообщили, что предприятие не выполнило ряд требований - вовремя не установило оборудование, не обеспечило соответствующее меню, а происхождение продуктов не соответствовало заявленному в предложении.

Результаты закупки в Бюро по надзору за закупками (БНЗ) оспорили несколько участников - ООО "Fristar", ООО "Baltic Restaurants Latvia" и ООО "Žaks 2". Бюро должно рассмотреть их жалобы в течение месяца.

Мэр Риги Вилнис Кирсис поручил дать оценку результатам конкурса исполнительному директору Риги Янису Ланге, в свою очередь вице-мэр Эдвардс Ратниекс призвал председателя антикоррупционного комитета Рижской думы Эйнарса Цилинскиса созвать заседание для рассмотрения этого вопроса.

Фракция "Согласия" в Рижской думе также потребовала разъяснений в связи с результатами закупки от БНЗ и исполнительного директора столицы.
 

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