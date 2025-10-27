Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Генеральный секретарь ITLA Повилас Дрижас сказал BNS, что принятое в понедельник решение Комиссии по национальной безопасности о закрытии на неопределенный срок пограничных переходов "Шальчининкай" и "Мядининкай" не вызывает никаких сомнений.

«Мы не ставим под сомнение сами решения и выбранный способ, (...) это ответственность государства принимать эти решения», — заявил Дрижас.

По его словам, Литва - это коридор, соединяющий страны Европы и Востока, через который проходит транзитный транспорт, поэтому последствия этого решения будут ощущаться. Он добавил, что больше всего вопросов возникает в отношении литовских перевозчиков, которые находятся в Белоруссии и возвращаются после разгрузки своих грузов — в настоящее время они не могут въехать в Литву.

По его словам, пока рано судить о том, какой ущерб могут понести перевозчики, но финансовые потери могут достигать десятков миллионов евро.

«Я думаю, что торговля между странами Евросоюза и другими странами, такими, как Казахстан или Беларусь, продолжится, товары будут перевозиться из других стран или в другие страны. Литва была транзитным коридором для этого, теперь движение товаров продолжится, вопрос только в том, через Латвию или Польшу», — сказал Дрижас агентству BNS.

Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava на прошлой неделе заявила, что закрытие границы ударит по отрасли, и резко раскритиковала такое решение.

В понедельник Linava уточнила для BNS, что запрет на въезд в Белоруссию обходится компаниям в среднем в 300 евро за грузовик в сутки (если грузовик не взят в лизинг).