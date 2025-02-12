Задержаны карманники, орудовавшие в торговых центрах: кто такие?

31 января двое иностранных граждан, заранее договорившись и разделив роли, похитили из куртки посетителя, висевшей на вешалке на фуд-корте торгового центра в Пурвциемсе, конверт с 1600 евро наличными.

По подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержаны двое иностранных граждан 1977 и 1993 годов рождения. Оба заключены под стражу.

25 января в торговом центре на Югле две женщины 1966 и 1968 годов рождения, проходя по торговому центру и толкая людей, вытащили из кармана куртки посетителя 1965 года рождения кошелек с 505 евро наличными.

Полиция установила личности предполагаемых преступников и арестовала их 6 февраля.

Женщине 1966 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а женщине 1968 года рождения избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Обе женщины ранее были осуждены за карманную кражу.

