Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

«Бумага» пишет, что гитарист Александр Орлов попросил Диану Логинову (Наоко) стать его женой в автозаке, когда музыкантов везли отбывать арест. Кольцо из салфетки он преподнес в коробке из-под IQOS.
-Какие дивные дети! - восхищается Венедиктов.
«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».
«Бумага» пишет, что гитарист Александр Орлов попросил Диану Логинову (Наоко) стать его женой в автозаке, когда музыкантов везли отбывать арест. Кольцо из салфетки он преподнес в коробке из-под IQOS.
-Какие дивные дети! - восхищается Венедиктов.
Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...
Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...
Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.
Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.
Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.
Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.
По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.
По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.
Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.