Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.