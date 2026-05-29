Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

Забудьте про Париж и Рим: туристы нашли новые места, куда едут просто поесть

Редакция PRESS 29 мая, 2026 14:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Когда человек говорит, что едет в отпуск ради еды, все обычно представляют Италию, Францию или Испанию. Паста, круассаны, тапас, вино, красивые столики на улице. Всё понятно, всё проверено.

Но гастрономическая карта мира быстро меняется. Теперь за вкусом всё чаще едут туда, где раньше турист искал пляж, горы, музеи или просто дешёвый билет.

Например, на Крит. Там еда давно не просто обед после моря. Это почти отдельная философия жизни: оливковое масло, овощи, бобовые, травы, сыр, мёд и медленный стол, за которым никто не спешит. Недаром именно критскую кухню часто называют одним из прообразов знаменитой средиземноморской диеты.

В Чехию теперь тоже едут не только за пивом и видами Праги. Страна неожиданно превращается в одну из новых гастрономических точек Европы. Молодые повара вытаскивают из прошлого мясо, корнеплоды, супы, дичь, рыбу и старые рецепты, но подают их уже совсем не как тяжёлую столовскую классику.

Во Вьетнаме отдельной звездой становится город Буон Ma Thuot в Центральном нагорье. Это сердце кофейного Вьетнама, где робуста уже не выглядит бедной родственницей арабики. Там кофе пьют густой, крепкий, сладкий, солёный, с яйцом, со сгущёнкой и с таким уважением, будто это не напиток, а национальный спорт.

На Гавайях туристам предлагают смотреть не только на пляжи. Там исчезают старые семейные заведения с саимином, местным супом с лапшой. Это блюдо родилось из кухни рабочих плантаций и смешало японские, китайские и местные традиции. Для одних это просто горячая лапша, для других история островов в миске.

Есть и более неожиданные маршруты. В канадской Келоуне, среди виноградников и озёр, делают ставку на вино, фермы и кухню, выросшую на земле коренных народов и мигрантских семей. В британском Сомерсете туристам предлагают сидр, чеддер и сельские рестораны, пока остальные по привычке едут в более раскрученные места.

В индийском Лакхнау гастрономия пахнет шафраном, кардамоном, розовой водой и мясом, которое томят так долго, что оно почти исчезает во рту. В Сингапуре заново открывают перанаканскую кухню, сложную смесь китайских, малайских и индонезийских вкусов, где некоторые блюда требуют столько времени, что современный человек уже почти разучился так готовить.

В Тасмании внимание привлекают продукты аборигенной кухни: водоросли, дикие растения, моллюски, абалон, местные ягоды и травы. В Южной Африке Кейптаун всё чаще показывает не только модные рестораны европейского типа, но и свою домашнюю еду: мясо, кукурузную кашу, карри, огромные сэндвичи и блюда, которые едят не для фото, а потому что так собирается семья.

Даже Лондон в таком списке выглядит не как город дорогих ресторанов, а как место, где можно найти солонину в бейгле на Брик Лейн или воскресный обед с индийским поворотом.

Самый забавный вывод простой. Мир высокой еды больше не живёт только в белых скатертях и меню на французском языке. Иногда ради настоящего вкуса надо идти в старый семейный киоск, садиться на поезд с ужином, пробовать суп на Гавайях, пить кофе во вьетнамском городе или искать сыр в английской деревне.

Путешествие всё чаще начинается не с вопроса “что посмотреть?”, а с куда более честного вопроса: “что там едят?”

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Эксклюзив

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Важно

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД (1)

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре
Важно

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Важно 17:36

Важно 0 комментариев

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Читать
Загрузка

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

Наука 17:28

Наука 0 комментариев

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Читать

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Важно 17:10

Важно 0 комментариев

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Читать

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

Новости Латвии 16:56

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Читать

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Читать

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Наука 16:35

Наука 0 комментариев

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Читать

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Важно 16:23

Важно 0 комментариев

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

Читать