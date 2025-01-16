Заболеваемость гриппом растёт. Особенно в Риге

В среднем заболеваемость гриппом составляет 168,1 случая на 100 000 жителей и постепенно растет, отметили в центре.

Больше всего случаев гриппа зарегистрировано в Риге - 227,6 случая на 100 000 жителей, и интенсивность заболеваемости по сравнению с прошлой возросла.

Далее следуют Екабпилсский край - 261 случай на 100 000 жителей, Валмиерский край - 236,4 случая, Юрмала - 225 случая, Лиепая - 121,9 случая на 100 000 жителей.

Впервые с начала мониторинга случаи гриппа выявлены также в Резекне, Гулбенском крае, Елгаве, Вентспилсе и Даугавпилсе.

На прошлой неделе ЦПКЗ получил два сообщения о случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом гриппа А. Всего с начала сезона зарегистрировано шесть смертей пациентов с подтвержденным гриппом. Все умершие были в возрасте старше 60 лет и имели хронические заболевания.

