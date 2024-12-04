«Заберите домой русскоязычного посла, не оскорбляйте нас!» Русский на сайте посольства США вызвал бурю

Также она поделилась постом Никиты Клементьева, который пишет, обращаясь в посольство: Прекратите общение с нашей нацией в вашем Telegram-канале на РУССКОМ языке! Наша страна называется ЛАТВИЯ. Наш язык - латышский. Заберите домой своего русскоязычного посла, который не уважает нашу страну, народ, язык и культуру, разговаривая с нами на языке террористического государства .

И латвийскому МИДу: Не могли бы вы объяснить нашим американским партнерам, какой государственный язык нашей страны?

Telegram-канал был создан 29 октября и первая публикация в нем - видео с обращением посла США Кристофера Робинсона.

"Hello! Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждое новое место и встреча продолжает меня удивлять. Я побывал в Валмиере, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи".