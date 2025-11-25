За сутки: 152 аварии, погибли три человека

«Пять водителей задержаны за езду в состоянии опьянения, все привлечены к уголовной ответственности», — сообщили в Государственной полиции.

Три из этих нарушений зафиксированы в Рижском и Видземском регионах, по одному — в Латгальском. Кроме того, полиция оформила 392 административных протокола, из которых 144 — за превышение скорости. За агрессивное вождение задержаны три человека: двое в Видземе и один в Риге.

Как ранее сообщало агентство LETA, трагическая авария произошла в Салдусском крае, где в волости Курсиши разбился автомобиль Opel. Трое погибли, ещё двое пострадавших доставлены в больницу.