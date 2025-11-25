Первая партия, находящаяся сейчас в пути, включает шесть популярных вкусов — ваниль, шоколад, клубнику, манго, кокос и комбинированные наборы по семь сырков.

«Наш продукт объединяет качество, традиции и вкус, который понятен людям в разных странах», — отмечают в компании Food Union.

Экспорт в Корею стал возможен при поддержке Латвийского центрального союза производителей молока в рамках проекта по продвижению сельскохозяйственных продуктов в Южной Корее, Малайзии и Канаде.

Сырки Kārums уже продаются более чем в 20 странах, включая Германию, Норвегию, Ирландию и Кипр. В 2024 году компания экспортировала 380 тонн продукции, что на 52% больше, чем годом ранее. В 2025 году Food Union ожидает рост объёмов на 15%.