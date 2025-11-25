В школах внедрят утреннюю зарядку, активные перемены и динамические паузы

Программа основана на многокомпонентном подходе, который учитывает личные, социальные и средовые факторы. В неё войдут утренняя зарядка, динамические паузы, активные перемены и продлённые группы. Занятия будут проходить в помещениях и на улице с использованием инфраструктуры школ и ресурсов самоуправлений — игровых площадок, уличных тренажёров, велодорожек и прогулочных троп.

«Физическая активность должна стать естественной частью повседневной жизни детей», — отметили в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Комплексный подход предусматривает также оценку возможностей школ, подготовку индивидуальных планов активности, обучение сотрудников и создание видеоматериалов для динамических пауз. В проекте примут участие 65 классов из разных регионов страны.

Программа реализуется до конца 2028 года в рамках софинансируемого Европейским социальным фондом проекта «Плюс». Максимальный объём финансирования составит 726 000 евро, точная сумма будет определена после процедур закупок.