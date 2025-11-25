Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Белый дом: большинство пунктов мирного плана Трампа уже согласованы

25 ноября, 2025

Мир 0 комментариев

Большинство пунктов плана по прекращению войны России с Украиной, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Осталось всего несколько разногласий, над ними наши команды продолжают работать», — заявила Левитт (цитата по CNN).

Министр армии США Дэниел Дрисколл находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где встретился с представителями России для обсуждения мирного соглашения. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника. 

По словам одного из собеседников телеканала, Дрисколл встречался с российской делегацией вечером 24 ноября, еще один раунд переговоров запланирован на 25 ноября. 

24 ноября украинской и американской делегациям накануне на встрече в Женеве удалось согласовать большинство пунктов мирного плана США, а значительную часть спорных — скорректировать.

Вопросы территорий и вступления в НАТО, писало издание, должны будут обсуждать Зеленский и Трамп при личной встрече. В свою очередь Reuters писал в понедельник, что Зеленский может приехать в Вашингтон до конца недели.

При этом Левитт, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована.

Левитт подчеркнула, что Трамп «сохраняет надежду и оптимизм» в отношении мирного соглашения с Украиной. «Я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться завершить эту сделку», — сказала она.

Мирный план был подготовлен, по информации издания Axios, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Украинская сторона в работе над ним участия не принимала. План, в частности, предполагает переход всего Донбасса под контроль России, сокращение численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюс".

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

Важно 14:06

Важно 0 комментариев

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 0 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

