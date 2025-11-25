Белый дом: большинство пунктов мирного плана Трампа уже согласованы

«Осталось всего несколько разногласий, над ними наши команды продолжают работать», — заявила Левитт (цитата по CNN).

Министр армии США Дэниел Дрисколл находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где встретился с представителями России для обсуждения мирного соглашения. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника.

По словам одного из собеседников телеканала, Дрисколл встречался с российской делегацией вечером 24 ноября, еще один раунд переговоров запланирован на 25 ноября.

24 ноября украинской и американской делегациям накануне на встрече в Женеве удалось согласовать большинство пунктов мирного плана США, а значительную часть спорных — скорректировать.

Вопросы территорий и вступления в НАТО, писало издание, должны будут обсуждать Зеленский и Трамп при личной встрече. В свою очередь Reuters писал в понедельник, что Зеленский может приехать в Вашингтон до конца недели.

При этом Левитт, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована.

Левитт подчеркнула, что Трамп «сохраняет надежду и оптимизм» в отношении мирного соглашения с Украиной. «Я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться завершить эту сделку», — сказала она.

Мирный план был подготовлен, по информации издания Axios, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Украинская сторона в работе над ним участия не принимала. План, в частности, предполагает переход всего Донбасса под контроль России, сокращение численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.