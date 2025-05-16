За русским языком — в Латвию. В Даугавпилсе проходит международная конференция славистов

Организаторами «Славянских чтений» выступают Кафедра языков и литературы Факультета гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета совместно с Институтом славянской филологии Вроцлавского университета (Польша) и Кафедрой русистики Университета святых Кирилла и Мефодия (Словакия). С момента своего основания в 1991 году конференция стала важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов славяноведения, изучения закономерностей развития славянских языков и литератур в более широком культурном контексте.

В рамках программы конференции участники представляют доклады, посвящённые истории и современному состоянию славянских языков, славянской литературе в европейском контексте, культурным традициям и фольклору славянских народов, а также славяно-балтийским языкам и культурным связям. Особое внимание уделяется инновационным методам обучения русскому языку иностранных студентов.

Рабочими языками конференции являются английский, русский, латышский, польский и словацкий. Мероприятие организовано при поддержке Даугавпилсского университета и проекта «Изучаем русский язык в Европейском Союзе».