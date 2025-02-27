За прошлый год зарплаты выросли: как ни считай, прирост почти 10% (Цифры)

Среднемесячная нетто-зарплата в прошлом году равнялась 1221 евро, пишет ЦСУ — это 72,4% начисленной до уплаты налогов суммы (и на 9% больше, чем в 2023-м). С учетом инфляции реальный прирост «чистой» средней зарплаты за год — 7,6%.

Медианная же брутто-зарплата за полную ставку в 2024 году составила 1357 евро в месяц. По сравнению с 2023 годом (1225 евро) она выросла на 10,8%. Медианная нетто-зарплата увеличилась до 996 евро в месяц (на 10%).

В госсекторе заработки трудящихся выросли на 12,2% (больше, чем в частном — там прибавка составила 8,7%). При этом на общий рост зарплат в госсекторе оказала сфера образования — это треть всех рабочих мест в госуправлении, а годовой рост зарплаты там составил 18,5%. Средняя брутто-зарплата в госсекторе выросла до 1742 евро в месяц — на 76 выше, чем в частном (1666 евро).

В 2024 году по сравнению с 2023 годом фонд оплаты труда в целом по стране увеличился на 8,1%, до 1110,4 млн евро, тогда как численность работников, пересчитанная в эквивалент полной занятости, сократилась на 10,8 тыс. человек (1,4%).

Средняя почасовая ставка оплаты труда в прошлом году составила 11,38 евро — она выросла на 12,1%. Почасовые затраты на рабочую силу, включающие как заработную плату, так и другие расходы работодателя, связанные с рабочей силой, выросли за год с 12,76 до 14,33 евро, или на 12,3%, на что повлияло увеличение общих затрат на рабочую силу на 8,3% и сокращение количества отработанных часов за год на 3,6%.