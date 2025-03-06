«За» и «против» удаленного обучения: Сейм думает, что делать с наследием эпохи пандемии

Дистанционное обучение в школах было введено в период пандемии ковида. После этого неспособность некоторых школ обеспечить качественное образование привела к тому, что часть учеников перешла в школы, предлагающие учиться на «удаленке». Речь о достаточно малом числе: сейчас заочно получают образование 3500 учеников 1-9-х классов, порядка 2%.

Но проблема не в том, сколько школьников занимается в таком формате — итоги централизованных экзаменов показывают, что уровень знаний у многих девятиклассников из дистанционных школ слабый. Хуже всего ситуация с математикой. Если в среднем по стране показатель на экзаменах — выше 50%, то в дистанционных школах — менее 29%, и почти пятая часть учеников экзамен проваливает.

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке долго работала над проектом поправок, рассказала на заседании парламента ее председатель Агита Зариня-Стуре («Новое Единство»). Рабочая группа и предложила не разрешать получать основное образование (в Латвии обязательное для всех) дистанционно.

Законопроектом предусмотрено пока лишь одно исключение: совершеннолетние люди смогут и в основной школе получать образование заочно. Чтобы поправки вступили в силу, Сейму предстоит рассмотреть и одобрить их в трех чтениях.

Тем временем и родители, и отраслевые специалисты выступают против ликвидации такой формы обучения. На Manabalss.lv уже набрано более 11 тысяч подписей за сохранение возможности заочного обучения в 1-9-м классе — ее парламенту тоже предстоит рассмотреть.

Новоизбранный министр образования Даце Мелбарде («Новое Единство») согласна с мнением, что детям нужно учиться преимущественно очно, но считает нужным предусмотреть ряд исключений — например, для детей, проживающих за границей, чтобы они могли тоже получать образование на латышском языке.