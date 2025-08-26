Юрмала отказывается от школьных автобусов

По данным мэрии, в прошлом учебном году школьные автобусы ежедневно использовали менее 7% юрмальских учеников. Поэтому принято решение увеличить количество рейсов общественного транспорта в часы пик и расширить маршрутную сеть.

Главные изменения: создан новый 8-й маршрут, а 7-й маршрут продлён. На 6-м маршруте утренний рейс подстроен под начало уроков, а в утренние часы автобусы будут ходить чаще.

Таким образом, школьники будут пользоваться общим пассажирским транспортом, а отдельные специальные автобусы для них предоставляться не будут.