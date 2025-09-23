Юрист Кривцова: детям не могут запретить родной язык при самостоятельной работе в школе

Юрист Елизавета Кривцова на свой странице в Facebook объяснила, почему консультанты официального государственного издания ошибаются:

"Право на образование. Не могу согласиться с мнением консультантов о том, что ученики при самостоятельной работе в художественной школе не могут использовать другие языки кроме государственного.

Понятие "самостоятельная работа" предполагает, что ученик сам выбирает средства для достижения учебной цели и использует различные внешние ресурсы для этого. Соответственно учащийся может использовать не только латышский язык, но и любой иностранный язык, а также жестов и художественных образов, чтобы решить поставленную задачу. Языковые ограничения могут быть оправданы, если поставлено условие решить задачу только определёнными средствами (например, используя только литературу на латышском языке) или поставлена задача тренировки устной речи на латышском языке. Во всех остальных случаях выбор средств достижения цели - за учащимся.

Определения самостоятельной работы в латвийских нормативных актах нет, но на основании методических материалов можно вывести следующее:

Patstāvīgais darbs ir skolēna mācību darbība, kurā skolēns pats plāno un veic uzdevumu – meklē, apkopojot materiālus, izstrādājot gala rezultātu – bez tiešas skolotāja vadības visā procesā, atbild par darba saturu un laika sadali, kā arī demonstrē savas zināšanas, prasmes, izpratni un caurviju prasmes (Самостоятельная работа – это учебная деятельность учащегося, в ходе которой он сам планирует и выполняет задание – ищет, собирает материалы, разрабатывает конечный результат – без непосредственного руководства учителя на протяжении всего процесса, отвечает за содержание работы и распределение времени, а также демонстрирует свои знания, навыки, понимание и сквозные навыки - перевод press.lv)", - отметила Кривцова.

Напомним, с вопросом к юристам Latvijas vēstnesis обратилась Наталья Ростова, она рассказала такую историю: "Учительница в художественной школе дала задание и поручила детям работать в парах — подготовить анимацию и представить её в конце урока. В паре работали две девочки, для которых латышский язык не является родным. Чтобы ускорить процесс и успеть выполнить работу в течение урока, девочки начали распределять задания между собой, общаясь по-русски. Учительница сделала замечание и заявила, что даже между собой говорить по-русски нельзя, только на латышском. Имеют ли дети право во время урока говорить между собой не на государственном языке? И имеет ли право учитель запретить говорить по-русски во время групповой самостоятельной работы? С учителем дети общаются по-латышски и понимают всё, что говорит учитель", - пишет мама.

Юристы портала объяснили, что работа над проектом во время урока тоже является частью урока, а значит, должна полностью осуществляться на государственном языке:

"В 9-й статье Закона об образовании указано, что образование в образовательных учреждениях осуществляется на государственном языке.

Самостоятельная работа в группах на уроке также является частью реализации образовательных программ, на которую распространяется установленное в законе требование по языку получения образования. Таким образом, учитель, запретив ученикам общаться между собой на русском языке, действовал в рамках закона", - пишет Сармис Микуда.