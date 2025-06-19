Юрис Бинде: искусственный интеллект не может заменить человеческий. Почему?

От почтового индекса до «мозгов» GPT

— Начнем с определения — что же такое «искусственный интеллект»?

— Чисто технически это алгоритм обработки данных, который может на базе новых данных создавать новые алгоритмы и адаптировать к меняющейся ситуации. Есть несколько уровней. Один — это модель больших языковых моделей, наиболее известных как ChatGPT и Copilot, которые используют огромную информационную базу. Кто-то назвал этот тип искусственного интеллекта цифровым попугаем, потому что он по существу повторяет только то, что он слышал и не может создавать нового.

Существует другой уровень искусственного интеллекта, который работает на технических средствах: компьютерное зрение, идентификация звуковых сигналов и т.д. Во многих случаях то же компьютерное зрение работает более точно, чем у человека. Например, в Рижском техническом университете проводятся исследования на модели, которая распознает раковые клетки в рентгенограммах и компьютерных томографиях и распознает с очень и очень большой вероятностью, с очень большой точностью.

Надо сказать, что искусственный интеллект — это не вчерашнее изобретение, в той или иной форме он используется уже много лет. Например, в старые добрые 1980-е машина на главпочтамте сортировала письма, считывая почтовые индексы, которые нужно было написать на конверте по определенному шаблону. Но это, конечно, был искусственный интеллект очень низкого уровня.

Или чисто бытовой пример: у вас есть стиральная машина, которая сама взвешивает грязное белье и рассчитывает, какой режим стирки применить — это тоже алгоритм, опять-таки не очень высокого уровня, но алгоритм.

«Не нарушайте, он все видит»

— Но вы в LMT, как я понимаю, работаете с более сложными системами ИИ.

— Да, в качестве примера приведу нашу систему, которая начала контролировать соблюдение правил дорожного движения на перекрестках. Эта система на коммерческой основе работает во многих городах Латвии, в Лиепае, которая стала в этом смысле первопроходцем, в Саласпилсе, Юрмале, Даугавпилсе. В этом году будут установлены 26 объектов в Риге, а также в австрийском Граце и Вильнюсе. Со временем мы научили эту систему не только фиксировать проезд на красный цвет, но и идентифицировать машины, выезжающие на полосу общественного транспорта. Она определяет и «платный поворот» — пересечение сплошной белой линии и т. д. Как показывает практика, в Лиепае на перекрестке, где была установлена первая такая система, количество нарушений в месяц сократилось со 100 до 3-5.

Еще одно направление — обеспечение безопасности на воде с помощью дронов. Это наш совместный проект с Рижской думой и муниципалитетом Турина. Дроны в автономном режиме будут патрулировать над Кишэзерсом и пляжем в Вецаки. Конечно, дрон сам никого не может вытащить из воды, но вот дать сигнал спасателям — вполне. Этот проект мы должны запустить уже в этом году.

«Совсем скоро мы окажемся в мире скоростей 6G»

— Вы говорите, ИИ используется в простейших формах еще с 1980-х годов. И все же складывается ощущение, что именно в последние годы произошел некий качественный скачок. С чем это связано?

— Для искусственного интеллекта самое важное — скорость передачи информации, возможность проработать как можно больше вариантов. Тут он похож на шахматиста — тот тоже играет по определенным схемам, обрабатывая множество вариантов. Именно поэтому сегодня компьютер почти не оставляет человеку шансов в шахматном поединке, потому что чисто технически он способен обработать больше вариантов.

Пример, который мне очень нравится: сегодняшний айфон по своей компьютерной мощности превышает в несколько сотен тысяч раз вычислительную мощность комплекса, который обеспечивал высадку людей на Луну. Вот и ответ на вопрос о техническом прорыве.

— То есть, с ростом скорости передачи данных...

— … будут появляться новые возможности. Например, если мы хотим создать автопилот, способный самостоятельно управлять автомобилем или общественным транспортом в городе, то там скорость реакции должна измеряться даже не в миллисекундах, а уже в микросекундах, что означает работу в режиме реального времени. Это совсем другой уровень.

У нас сейчас реализуется проект, который можно назвать «Цифровая трансформация», по плавной эволюции сегодняшней технологии 5G в завтрашнюю 6G. Это откроет новые перспективы.

— А у нас в Латвии, простите за вопрос, есть для такой работы научная база?

— У нас в LMT уже работают шесть человек с докторской степенью, т.е. мы по существу уже научный институт — по закону, в научном институте должно быть не менее пяти ученых с докторской степенью. Так что база есть. Конечно, как говорил Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное», но это очень важно, что у нас существуют такие центры гравитации, как наш LMT, вокруг которых создаются стартапы, которые потом преобразуются в промышленные предприятия, это очень интересный процесс.

Кстати, сейчас для нас одна из основных задач — коммерциализация всех тех исследовательских работ, которые мы провели в течение последних 5-7 лет. Мы уже давно избавились от романтического представления «сегодня родил идею — завтра получил деньги». Такого не бывает, цикл от прототипа до коммерческого внедрения — от трех до семи лет.

Заменят нас роботы или нет?

— Философский вопрос: ИИ способен заменить человека во всех отраслях человеческой жизнедеятельности?

— Нет, потому что только человеческий ум может вообразить вещи, которые до этого не существовали. Искусство, наука, техника — все это развивалось потому, что человеческий мозг создавал в своем воображении новые идеи и объекты. ИИ на такое не способен и долго не будет способен.

Более того, в ситуациях, чуть более сложных, чем обычные бытовые, деятельность ИИ по прежнему должна контролироваться человеком. Есть такая городская легенда: в Англии два полицейских стояли с радаром и ловили нарушителей. А поскольку тех было мало, они от скуки навели радар на пролетавший над ними истребитель.

Система опознавания самолета зафиксировала это, и поскольку полицейский радар по системе «свой-чужой» был классифицирован как «чужой», ракеты истребителя автоматически были приведены в боевую готовность. Конечно, пилот немедленно их отключил, но представьте, если бы самолетом управлял ИИ — я бы не позавидовал тем полицейским.

Искусственный интеллект — это инструмент. Штука полезная. Если его использовать с человеческим умом в полезных для людей и прогресса целях, то и просто великолепная.

Некоторые склонны усматривать возможность возникновения еще более мощного (но все равно не всемогущего) искусственного интеллекта с появлением квантовых компьютеров, но и тут не все так однозначно…

— То есть потенциально ИИ все же представляет некую опасность для человека?

— Все технологии в какой-то степени опасны для человека, в т. ч. и искусственный интеллект. Весь вопрос, как мы их используем. Ядерная энергия может давать свет и тепло, а ядерная боеголовка может уничтожить мир. Фактически, все зависит не от технологий, а от степени глупости человечества.

— Кстати, о глупости — а человечество не поглупеет, если в своей повседневной жизни будет все больше полагаться на ИИ?

— Уже сегодня использование технологий примитивизирует людей. Многие молодые люди не могут сконцентрироваться на сколько-нибудь долгосрочных задачах, им нужен быстро меняющийся поток информации, клип, второй, третий. Зачем писать длинные предложения, если можно отправить короткое сообщение, да еще с сокращенными словами. Я читал одно исследование, которое делает довольно печальные выводы, в том числе в свете демографии.

Политики порой полагают, что все упирается в хорошие пособия и наличие детсадов, а авторы исследования утверждают, что у проблем с демографией есть и другая причина: нынешнее молодое поколение не способно взять на себя заботу о ребенке — ведь, по сути, это и есть образец той самой долгосрочной задачи, на которой надо сконцентрироваться. А они отдают предпочтение свободной жизни и цифровизация им в этом очень помогает. И это не только к Латвии относится, а ко всему так называемому Z-поколению.

— Думаете, это необратимое явление?

— Ну, если их на пару месяцев высадить на необитаемом острове — то вполне обратимое, там они очень быстро обучатся разным навыкам (мой собеседник смеется. — Прим. автора). Шучу конечно, но мыслить самим, знать таблицу умножения и понимать что такое медь, атом урана или электричество — полезно самим, без помощи телефона и того же GPT.

Приветствую то, что в наших школах в начальных классах мобильники уже запретили, мой внук идет в первый класс, и его предупредили: «никаких телефонов в классе!».

Если ученику надо позвонить, скажем, маме — следует подойти к учителю, она сделает этот звонок. Все это очень правильно, только об этом нужно говорить не столько с детьми, сколько с родителями. Здесь уместно сказать, что если у нас не будет естественного интеллекта, то искусственный нам не поможет.

Людмила ВЕВЕРЕ